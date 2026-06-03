Ρέθυμνο: «Ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά έμεινα για να τις σώσω», είπε κόρη για τα βασανιστήρια

Αδιανόητες διαστάσεις παίρνει η φρικαλέα υπόθεση κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη στο Ρέθυμνο.

Newsbomb

Ρέθυμνο: «Ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά έμεινα για να τις σώσω», είπε κόρη για τα βασανιστήρια
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2023 και κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, η μεγάλη κόρη του ζευγαριού προχώρησε σε μια καθηλωτική κατάθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλο το νερό σε χωριό του Ρεθύμνου

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά έμεινα για να τις σώσω», είπε κόρη για τα βασανιστήρια

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας – Μπορεί να υπάρξει πρόοδος μέσα στο Σαββατοκύριακο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για μεταναστευτικό - ενέργεια: «Η Ιταλία έδειξε τον δρόμο στην ΕΕ»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Οι «τρελές» απαιτήσεις και τα μαλλιά των ονείρων των Ρεθυμνιωτισσών

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν διακοπεί αλλά δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος

23:18LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον - Λίζα Κούντροου: Θυμήθηκαν σκηνές από «Τα Φιλαράκια» και έκλαιγαν από τα γέλια – Βίντεο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Σοβαρά άρρωστη η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Η κόρη της επέστρεψε στο Όσλο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ραούλ Κάστρο: Γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του - Άγνωστη η τοποθεσία που βρίσκεται

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 82-76: «Καθάρισαν» οι «γκρι» για το «ερυθρόλευκο» 1-0

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» της 39χρονης Βασιλικής -Σιντριβάνι «βάφτηκε» κόκκινο

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Βρέθηκε μεγάλη φυτεία κάνναβης αξίας 2 εκατ. ευρώ σε δασική περιοχή - Συνελήφθη άνδρας, αναζητούνται δύο συνεργοί

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν έχει καμία «γνωστική διαταραχή»

22:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Από 15 Ιουνίου η διαδικασία επιλεξιμότητας, το Σεπτέμβρη οι αιτήσεις

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση Ράμα με δημοσιογράφο του CNN για το θέρετρο του γαμπρού Τραμπ στο Ζβέρνετ: «Ψευδείς ειδήσεις»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Δύτης γλιτώνει στο παρά πέντε από φάλαινα που πάει να τον καταπιεί – Βίντεο

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Βρέθηκαν οκτώ σοροί σε σακούλες σε παραθαλάσσια περιοχή που πλήττεται από καρτέλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα κινδύνου, επιχείρησε να εισβάλει στο πιλοτήριο και στραγγάλισε αεροσυνοδό

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

21:06ΕΛΛΑΔΑ

«Μαζεύτηκαν από το Κορωπί και χτύπαγαν όποιον έβρισκαν»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό των ανήλικών από 30 άτομα στην Παιανία

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 82-76: «Καθάρισαν» οι «γκρι» για το «ερυθρόλευκο» 1-0

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία-express με καταιγίδες την Πέμπτη– Τριήμερο ζέστης από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην Καλαμάτα για τη 39χρονη Βασιλική: Συγγενείς και φίλοι είπαν το «ύστατο χαίρε»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Οι «τρελές» απαιτήσεις και τα μαλλιά των ονείρων των Ρεθυμνιωτισσών

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: Είναι πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνίας – Μπορεί να υπάρξει πρόοδος μέσα στο Σαββατοκύριακο

17:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ο αμερικανικός νόμος δεν επιτρέπει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ