Ρέθυμνο: «Ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά έμεινα για να τις σώσω», είπε κόρη για τα βασανιστήρια
Αδιανόητες διαστάσεις παίρνει η φρικαλέα υπόθεση κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη στο Ρέθυμνο.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2023 και κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, η μεγάλη κόρη του ζευγαριού προχώρησε σε μια καθηλωτική κατάθεση.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ακατάλληλο το νερό σε χωριό του Ρεθύμνου
22:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρούμπιο: Ο Τραμπ δεν έχει καμία «γνωστική διαταραχή»
16:17 ∙ WHAT THE FACT
Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν
08:23 ∙ TRAVEL