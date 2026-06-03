Ρέθυμνο: «Ήθελα να αυτοκτονήσω, αλλά έμεινα για να τις σώσω», είπε κόρη για τα βασανιστήρια

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2023 και κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων, η μεγάλη κόρη του ζευγαριού προχώρησε σε μια καθηλωτική κατάθεση.

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