Σαν σήμερα 4 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 780 π.Χ. - Γίνεται στην Κίνα η πρώτη ιστορική καταγραφή έκλειψης Ηλίου.
- 1878 - Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν συνθήκη για την παραχώρηση της Κύπρου στη δεύτερη.
- 1896 - Ο Χένρυ Φορντ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη, το «Τετράκυκλο». Δεν ήταν παρά μια δικύλινδρη μηχανή ανεβασμένη πάνω σε τέσσερις τροχούς ποδηλάτου, που έπιανε μέγιστη ταχύτητα 32 χλμ/ώρα.
- 1932 - Παραιτείται η κυβέρνηση Παπαναστασίου και σχηματίζεται πάλι Κυβέρνηση Βενιζέλου με νέους υπουργούς.
- 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει η ναυμαχία του Μίντγουεϊ.
- 1942 - Πρώτος τουφεκισμός στο σκοπευτήριο της Καισαριανής από τους Γερμανούς: Εκτελέστηκαν οι πλωτάρχες του Λ.Σ. Η. Καζάκος και Γ. Κωτούλας.
- 2006 - Οι κρατούμενοι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριτζάι διαφεύγουν από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο.
- 2001 - Πεθαίνει ο θρύλος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Ντίνος Ηλιόπουλος.
- 2007 - Πεθαίνει ο Σωτήρης Μουστάκας. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους κωμικούς ηθοποιούς του θεάτρου και τους κινηματογράφου
- 2008 - Δολοφονείται σε ηλικία 56 ετών ο Έλληνας ηθοποιός Νίκος Σεργιανόπουλος όπου βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παγκράτι.
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