Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε και σε ποιους θα καταβληθεί

Μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή της της ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί

Γιάννης Φιλιππάκος

Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε και σε ποιους θα καταβληθεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε γονείς που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
  • Δικαιούχοι είναι όσοι δήλωσαν εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική τους δήλωση για το 2024 και έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ (έγγαμοι) ή 39.000 ευρώ (μονογονεϊκές), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
  • Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που είναι καταχωρημένος στην ΑΑΔΕ, χωρίς την ανάγκη υποβολής νέας αίτησης.
  • Σε περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μέχρι 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως 31 Αυγούστου 2026.
  • Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή επιβαρύνσεις προς το Δημόσιο ή τρίτους.
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Πλησιάζει η μέρα για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά, όπως προβλέπει το σχετικό σχέδιο νόμου. Το εφάπαξ επίδομα θα είναι ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνεπώς χιλιάδες νοικοκυριά θα δουν να τους καταβάλλονται 300 ή 450 ευρώ, ή και περισσότερα, αναλόγως του αριθμού των παιδιών τα οποία έχουν δηλώσει ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική τους δήλωση πέρυσι.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου «Mέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις», ορίζεται ότι το επίδομα θα καταβληθεί σε δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στην εφαρμογή myAADE και χωρίς να απαιτείται να υποβάλουν άλλη αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα για το σκοπό αυτό.

Πιο αναλυτικά , όπως προκύπτει από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι:

  1. Για το έτος 2026 παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
  2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών), ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό:
  • έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και
  • έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.
  • Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.
  1. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026.

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος, στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

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