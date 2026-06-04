Πλήγμα για Τραμπ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων βάζει «φρένο» στις πολεμικές εξουσίες του για το Ιράν

Με τη στήριξη και τεσσάρων Ρεπουμπλικανών εγκρίθηκε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πλήγμα για Τραμπ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων βάζει «φρένο» στις πολεμικές εξουσίες του για το Ιράν
AP
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  • Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.
  • Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς να το υποστηρίζουν.
  • Η ψηφοφορία αντικατοπτρίζει αυξανόμενη ανησυχία στο Κογκρέσο για τη συνέχιση της σύγκρουσης με το Ιράν.
  • Η βουλευτής Γιασαμίν Ανσάρι τόνισε ότι η εξουσία κήρυξης πολέμου ανήκει στο Κογκρέσο και όχι στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
  • Η εξέλιξη συμπίπτει με αυξανόμενες πιέσεις για μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ.
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα που αποσκοπεί στον περιορισμό των εξουσιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου.

Το ψήφισμα, που κατατέθηκε από τους Δημοκρατικούς στο πλαίσιο του War Powers Resolution, εγκρίθηκε με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς βουλευτές να διαφοροποιούνται από τη γραμμή του κόμματός τους και να στηρίζουν την πρόταση.

Η ψηφοφορία αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στο Κογκρέσο για τη συνέχιση της σύγκρουσης, ακόμη και μεταξύ στελεχών των Ρεπουμπλικανών που στηρίζουν τον Τραμπ.

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Γιασαμίν Ανσάρι, η μοναδική Ιρανοαμερικανίδα που συμμετέχει σήμερα στο Κογκρέσο, χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί βήμα για τον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών σε θέματα πολέμου.

«Έπειτα από μήνες προσπαθειών των Δημοκρατικών, η Βουλή ενέκρινε επίσημο ψήφισμα για τον τερματισμό του χαοτικού και παράνομου πολέμου του Τραμπ στο Ιράν», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η ίδια τόνισε ότι η εξουσία κήρυξης πολέμου ανήκει στο Κογκρέσο και όχι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι και η Γερουσία έχει εγκρίνει αντίστοιχο ψήφισμα.

«Ο Τραμπ πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο τώρα», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις και οι διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Ιράν συνεχίζονται, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ για μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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