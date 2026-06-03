Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση
Νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη καταγράφει δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star, με την Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρωτιά, ενώ ανακατατάξεις σημειώνονται στη δεύτερη και τρίτη θέση.
Snapshot
- Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου με 25% και 28,6% στην εκτίμηση, αλλά παρουσιάζει πτωτική τάση σε σχέση με τον Μάρτιο.
- Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση, σταθεροποιώντας τη θέση της ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης.
- Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση ψήφου και 12,4% στην εκτίμηση, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση ψήφου, κατακτώντας την τέταρτη θέση.
- Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση στο 1,3%, ενώ η ΕΛΑΣ αντλεί τη μεγαλύτερη εκλογική της βάση από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (64,9%).
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με 26,3%, ενώ το 69,1% των πολιτών επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης.
Ανακατατάξεις στο πολιτικό τοπίο καταγράφει η τελευταία έρευνα της GPO, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, επιβεβαιώνοντας μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην εκλογική συμπεριφορά.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει το 28,6%, παρουσιάζοντας ωστόσο πτωτική τάση σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση του Μαρτίου.
Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται με καθαρή διαφορά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση, σταθεροποιώντας τη δυναμική της ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης.
Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 10,8% στην πρόθεση ψήφου και 12,4% στην εκτίμηση, διατηρώντας απόσταση από τους δύο πρώτους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσκοπική εικόνα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία καταγράφει 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση ψήφου, κατακτώντας την τέταρτη θέση.
Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%.
Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή κινούνται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση.
Το εντυπωσιακό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο... 1,3%.
Μετακινήσεις ψηφοφόρων
Η ανάλυση της έρευνας δείχνει ότι η ΕΛΑΣ αντλεί τη μεγαλύτερη εκλογική της βάση από τον ΣΥΡΙΖΑ (64,9%), ενώ σημαντικά ποσοστά προέρχονται επίσης από τη Νέα Αριστερά (33,3%), το ΜέΡΑ25 (10,5%) και την Πλεύση Ελευθερίας (9,1%).
Αντίστοιχα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται να προσελκύει ψηφοφόρους από τη Νίκη (25,7%), τη Φωνή Λογικής (25%), την Ελληνική Λύση (13,1%) και την Πλεύση Ελευθερίας (12,1%).
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 26,3%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 15,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 7,3% και η Μαρία Καρυστιανού 7,1%, ενώ το 18,7% των πολιτών απαντά «κανένας».
Παράλληλα, το 27,5% των ερωτηθέντων επιθυμεί συνέχιση της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 69,1% εκφράζει προτίμηση για αλλαγή κυβέρνησης.
Αξιολόγηση κομμάτων ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση
Ως πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση αναγνωρίζεται η ΕΛΑΣ με 15,2%, το ΠΑΣΟΚ με 12,4%, η Ελληνική Λύση και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 7,8% αντίστοιχα, το ΚΚΕ με 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) δεν βλέπει κανένα κόμμα ως ρεαλιστική κυβερνητική επιλογή.
Στα ζητήματα της ακρίβειας, της εξωτερικής πολιτικής και ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αξιολογείται θετικά.
Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να υπερέχει σε δείκτες όπως η κινητοποίηση πολιτών εκτός πολιτικής, η αποκατάσταση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου και η προσδοκία και προοπτική.
Τέλος, τα θετικά ή μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση νέου κόμματος ανέρχονται σε 33,6% για το κόμμα Καρυστιανού και 32,6% για το αντίστοιχο Τσίπρα.