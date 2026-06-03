Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά η ΝΔ και ανατροπή πολιτικού σκηνικού στην αντιπολίτευση

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου με 25% και 28,6% στην εκτίμηση, αλλά παρουσιάζει πτωτική τάση σε σχέση με τον Μάρτιο.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση, σταθεροποιώντας τη θέση της ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση ψήφου και 12,4% στην εκτίμηση, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση ψήφου, κατακτώντας την τέταρτη θέση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση στο 1,3%, ενώ η ΕΛΑΣ αντλεί τη μεγαλύτερη εκλογική της βάση από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (64,9%).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με 26,3%, ενώ το 69,1% των πολιτών επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Ανακατατάξεις στο πολιτικό τοπίο καταγράφει η τελευταία έρευνα της GPO, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, επιβεβαιώνοντας μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην εκλογική συμπεριφορά.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει το 28,6%, παρουσιάζοντας ωστόσο πτωτική τάση σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται με καθαρή διαφορά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση, σταθεροποιώντας τη δυναμική της ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας 10,8% στην πρόθεση ψήφου και 12,4% στην εκτίμηση, διατηρώντας απόσταση από τους δύο πρώτους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσκοπική εικόνα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία καταγράφει 9,2% στην πρόθεση και 10,5% στην εκτίμηση ψήφου, κατακτώντας την τέταρτη θέση.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%.

Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή κινούνται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο... 1,3%.

Μετακινήσεις ψηφοφόρων

Η ανάλυση της έρευνας δείχνει ότι η ΕΛΑΣ αντλεί τη μεγαλύτερη εκλογική της βάση από τον ΣΥΡΙΖΑ (64,9%), ενώ σημαντικά ποσοστά προέρχονται επίσης από τη Νέα Αριστερά (33,3%), το ΜέΡΑ25 (10,5%) και την Πλεύση Ελευθερίας (9,1%).

Αντίστοιχα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία φαίνεται να προσελκύει ψηφοφόρους από τη Νίκη (25,7%), τη Φωνή Λογικής (25%), την Ελληνική Λύση (13,1%) και την Πλεύση Ελευθερίας (12,1%).

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 26,3%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 15,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 7,3% και η Μαρία Καρυστιανού 7,1%, ενώ το 18,7% των πολιτών απαντά «κανένας».

Παράλληλα, το 27,5% των ερωτηθέντων επιθυμεί συνέχιση της διακυβέρνησης από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 69,1% εκφράζει προτίμηση για αλλαγή κυβέρνησης.

Αξιολόγηση κομμάτων ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση

Ως πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση αναγνωρίζεται η ΕΛΑΣ με 15,2%, το ΠΑΣΟΚ με 12,4%, η Ελληνική Λύση και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 7,8% αντίστοιχα, το ΚΚΕ με 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) δεν βλέπει κανένα κόμμα ως ρεαλιστική κυβερνητική επιλογή.

Στα ζητήματα της ακρίβειας, της εξωτερικής πολιτικής και ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας αξιολογείται θετικά.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να υπερέχει σε δείκτες όπως η κινητοποίηση πολιτών εκτός πολιτικής, η αποκατάσταση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου και η προσδοκία και προοπτική.

Τέλος, τα θετικά ή μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση νέου κόμματος ανέρχονται σε 33,6% για το κόμμα Καρυστιανού και 32,6% για το αντίστοιχο Τσίπρα.





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