Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

Snapshot Πατέρας και 17χρονος γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στην Πάτρα, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων.

Η κηδεία τους πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα,.

Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία και διεξάγει προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος.

Το σημείο του δυστυχήματος χαρακτηρίζεται επικίνδυνο λόγω κλίσης οδοστρώματος, στενότητας και συνεχιζόμενων έργων. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η Πάτρα αποχαιρετά τον Διονύση και τον 17χρονο γιο του οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου στην έξοδο της πόλης.

Από νωρίς το απόγευμα, η οικογένειά τους, συγγενείς, φίλοι και εκατοντάδες κόσμος κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στη Λεύκα, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» σε πατέρα και γιο, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος pelop.gr.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελείται από τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο, ενώ οι σκηνές συγκίνησης και σπαραγμού μέσα και έξω από τον ναό είναι έντονες, καθώς φίλοι και συγγενείς αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην άσφαλτο.

Η ταφή των δύο θυμάτων θα πραγματοποιηθεί στο Β' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, στην περιοχή κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν βγήκε από την πορεία της.

Η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε σήμανση έργων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Το δυστύχημα, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προανάκρισης, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας να ερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα.

Όπως αναφέρεται, 52χρονος ημεδαπός οδηγούσε μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, 52χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δυο ανδρών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος».

Η κάμερα βρέθηκε, αλλά δεν δίνει ακόμη όλες τις απαντήσεις

Από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές είχαν στρέψει την προσοχή τους στην κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του, καθώς το υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανασύνθεση των τελευταίων δευτερολέπτων πριν από το δυστύχημα.

Άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή και εντόπισαν την κάμερα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η καταγραφή φαίνεται να σταματά λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία εκτροπή.

Το στοιχείο αυτό κρατά θολή την εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη κατάληξη.

Το σημείο που χαρακτηρίζεται επικίνδυνο

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου ως ιδιαίτερα δύσκολο, αναφέροντας ότι έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία.

Όπως λένε, το οδόστρωμα έχει έντονη κλίση, το πέρασμα στενεύει σε συγκεκριμένο σημείο, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια δημιουργούν πρόσθετη πίεση στους οδηγούς. Όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας, μαζί με τα στοιχεία από το σημείο της πρόσκρουσης.

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