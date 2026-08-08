e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου

Snapshot Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ και 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για άδεια μητρότητας, 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Κατά την περίοδο 10 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

– Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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