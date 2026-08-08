e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου
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  • Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ και 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για άδεια μητρότητας, 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Κατά την περίοδο 10 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
    – Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
    – Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
– 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
– 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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