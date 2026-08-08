Η στιγμή που εξαγριωμένος επιβάτης συγκρατείται από γενναία αεροσυνοδό πριν επιτεθεί σε συνεπιβάτες

Snapshot Ένας 31χρονος επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση της British Airways προς Λας Βέγκας και προχώρησε σε απόπειρες επίθεσης κατά άλλων επιβατών πριν την απογείωση.

Μια αεροσυνοδός ακινητοποίησε τον άνδρα, ζητώντας του επανειλημμένα να παραμείνει στη θέση του και τελικά προχώρησε σε καταστολή της συμπεριφοράς του.

Ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου ως ύποπτος για μέθη εντός αεροσκάφους και μη συμμόρφωση με τις εντολές του κυβερνήτη.

Η British Airways τόνισε ότι η ενοχλητική ή επιθετική συμπεριφορά δεν γίνεται ανεκτή και λαμβάνονται πάντα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, όπου η αεροσυνοδός επαινέθηκε για την ψυχραιμία και αποφασιστικότητά της. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της British Airways με προορισμό το Λας Βέγκας, όταν ένας 31χρονος επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση λίγο πριν από την απογείωση, επιχειρώντας επανειλημμένα να κινηθεί εναντίον άλλων επιβατών.

Ο άνδρας χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί με την παρέμβαση μιας γενναίας αεροσυνοδού, η οποία του ζητούσε επανειλημμένα να «παραμείνει στη θέση του», καθώς εκείνος προσπαθούσε να έρθει αντιμέτωπος με άλλους επιβάτες λίγο πριν από την αναχώρηση της πτήσης από το Χίθροου.

Στο βίντεο από το περιστατικό, ο εξαγριωμένος άνδρας ακούγεται να βρίζει επανειλημμένα και να προσπαθεί να σηκωθεί από τη θέση του, αναζητώντας αφορμή για έντονη αντιπαράθεση με άλλους επιβάτες.

Ο άνδρας κάθεται για λίγο, μόνο και μόνο για να σηκωθεί ξανά, ενώ η αεροσυνοδός του ζητά να «ακούσει τις οδηγίες» και να «καθίσει κάτω, κύριε». Τελικά, τον προειδοποιεί: «Αν χρειαστεί να σας το πω ξανά, θα αναγκαστώ να σας ακινητοποιήσω, κύριε, αν δεν παραμείνετε στη θέση σας».

Στο τελευταίο απόσπασμα του βίντεο, ο άνδρας εμφανίζεται με χειροπέδες, καθώς συνοδεύεται μακριά από το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Χίθροου από αρκετούς οπλισμένους αστυνομικούς.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από συνεπιβάτη, ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Ο τύπος τα έκανε όλα άνω-κάτω στην πτήση μου για το Βέγκας».

Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ένας 31χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για μέθη εντός αεροσκάφους, περίπου στις 17:30 την Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά από αναφορές για επιβάτη που προκαλούσε προβλήματα σε αεροσκάφος το οποίο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει.

Όπως ανέφερε: «Το αεροσκάφος επέστρεψε στον τερματικό σταθμό, προκειμένου οι αστυνομικοί να μπορέσουν να επιβιβαστούν. Ένας 31χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για μέθη εντός αεροσκάφους και για μη συμμόρφωση με τις εντολές του κυβερνήτη. Παραμένει υπό κράτηση, ενώ διεξάγονται περαιτέρω έρευνες».

Εκπρόσωπος της British Airways δήλωσε: «Η ενοχλητική ή επιθετική συμπεριφορά δεν γίνεται ποτέ ανεκτή εντός των αεροσκαφών μας και η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, λαμβάνονται πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα».

Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να συγχαίρουν την αεροσυνοδό για την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά της, ενώ αρκετοί ζήτησαν να απονεμηθούν μετάλλια στο πλήρωμα καμπίνας.

«Αυτή η αεροσυνοδός έχει τεράστια κότσια!», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Ό,τι γίνεται στο Βέγκας, μένει στο Βέγκας; Αν καταφέρεις να φτάσεις εκεί».

Ο επιβάτης που κατέγραψε το περιστατικό αποκάλυψε αργότερα ότι η αεροσυνοδός τον είχε ακολουθήσει στα social media και πως ο ίδιος την είχε προσκαλέσει να τον συναντήσει σε μια συναυλία που θα έδινε εκείνο το βράδυ στο Λας Βέγκας.

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