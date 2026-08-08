Φωτιά τώρα στη Νάξο: Συναγερμός στη Μικρή Βίγλα - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση
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- Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Μικρής Βίγλας στη Νάξο σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.
- Ο Δήμος Νάξου συνδράμει με υδροφόρες στην αντιμετώπιση της φωτιάς.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στη Νάξο, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Μικρής Βίγλας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει στην επιχείρηση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.
Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Νάξου, ο οποίος συμμετέχει στην προσπάθεια κατάσβεσης με υδροφόρες.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς.