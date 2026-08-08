Φωτιά τώρα στη Νάξο: Συναγερμός στη Μικρή Βίγλα - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Μικρής Βίγλας στη Νάξο σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Ο Δήμος Νάξου συνδράμει με υδροφόρες στην αντιμετώπιση της φωτιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στη Νάξο, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Μικρής Βίγλας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει στην επιχείρηση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Νάξου, ο οποίος συμμετέχει στην προσπάθεια κατάσβεσης με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς.