Το στήριγμα του Λιονέλ Μέσι, δεν είναι πλέον στο πλευρό του…

Όλοι θεώρησαν πως συγκινήθηκε επειδή πέτυχε τρία γκολ. Όλοι πίστεψαν πως η αγάπη του κόσμου τον… λύγισε συναισθηματικά. Ήταν στο ματς με την Αλγερία, όταν ο Λιονέλ Μέσι έκανε χατ τρικ και έκλαψε. Όμως ο λόγος δεν ήταν το ποδόσφαιρο…

Πριν λίγες μέρες είχε μάθει πως η κατάσταση της υγείας του πατέρα του, επιδεινώθηκε. Τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Χόρχε Μέσι. Τον άνθρωπο που πέρα από πατέρας, στάθηκε στο πλευρό του γιου του σα δάσκαλος, σα φίλος, σαν πρότυπο ζωής. Στα εύκολα και στα δύσκολα.

Τότε ήταν που η οικογένεια του Μέσι, αναγκάστηκε να αποκαλύψει το… Γολγοθά που ανέβαινε. Καθώς ο αγαπημένος τους σύζυγος, πατέρας και παππούς, νοσηλευόταν με σοβαρό πρόβλημα υγείας από τις αρχές του χρόνου. Χωρίς ποτέ να αποκαλύψουν το ακριβές πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Περίπου στις 22:00 της Παρασκευής 7 Αυγούστου (τοπική ώρα Αργεντινής) ο Χόρχε Μέσι άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Ροζάριο. Κοντά στο πατρικό σπίτι της οικογένειας.

Μετά τα ΜΜΕ της Αργεντινής, την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η Νιούελς Όλντ Μπόις – η πρώτη ομάδα του Μέσι – και η CONMEBOL (συνομοσπονδία λατινικής Αμερικής).

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΙ

Ο Χόρχε πέρα από πατέρας του Λιονέλ, ήταν και σαν κολλητός του φίλος. Είχε εξαιρετική σχέση με το γιο του. Ανέλαβε χρέη ατζέντη και ασχολήθηκε με τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του απ’ το ποδόσφαιρο αλλά και εκτός αυτού.

Τον Ιανουάριο του 2026, αντιμετώπισε ένα σοβαρό «ιατρικό επεισόδιο» στο σπίτι του. Νοσηλεύτηκε άμεσα. Τα καρδιολογικά και νευρολογικά τεστ που έκανε, δεν έφεραν τη δημοσιοποίηση κάποιου προβλήματος υγείας. Η οικογένεια Μέσι προτίμησε να κρατήσει μακριά απ’ τα φώτα της δημοσιότητας, το… Γολγοθά της.

Η αντίδραση ήταν έντονη μάλιστα, απ’ τον ίδιο τον Λιονέλ. Όταν τον περασμένο Ιούνιου μεταδόθηκε στην Αργεντινή πως ο πατέρας του πέθανε. Η δημοσιογράφος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί από τη θέση της.

Ο Λιονέλ είναι το τρίτο απ’ τα τέσσερα παιδιά του Χόρχε Μέσι και της Σέλια Κουτσιτίνι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1978 και έμεινε μαζί μέχρι – δυστυχώς – να τους χωρίσει ο θάνατος. Ζούσαν κυρίως στο Ροζάριο, όμως ακολουθούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τον Λιονέλ στις πόλεις που έμενε.

Ο Χόρχε Μέσι πριν ασχοληθεί αποκλειστικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Λιονέλ, δούλευε σε κατασκευαστική εταιρεία ατσάλινων κατασκευών. Εκείνη την εποχή γνώρισε και τη σύζυγό του. Πέρα από τον Λιονέλ, είχαν μαζί δύο μεγαλύτερα αγόρια, τον Ροντρίγκο και τον Ματίας, αλλά και μία νεότερη κόρη, την Μαρία Σολ.

Ο Χόρχε Μέσι δεν ήταν απλά ο πατέρας του «Λέο». Ήταν αυτός που είχε για στήριγμα σε όλη του την πορεία. Από τις γειτονιές του Ροζάριο, μέχρι τη δόξα και την αναγνώριση ως τον κορυφαίο όλων των εποχών. Περισσότερα από 26 χρόνια (το 2000 τον πήγε στη «Μασία» της Μπαρτσελόνα) διακόπηκαν βίαια με το θάνατο του πατέρα του Λιονέλ.