Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς το απόγευμα του Σαββάτου 8/8
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- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
- Τρία αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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