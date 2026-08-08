Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία Κιλκίς.

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