Ανακαλείται πολύ γνωστή μαρμελάδα φράουλα - Ποια είναι

Snapshot Η ΕΛΓΕΚΑ, σε συνεργασία με την παραγωγό εταιρεία "Andros" και τον ΕΦΕΤ, ανακαλεί προληπτικά τη μαρμελάδα φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία 30 γραμμαρίων, Lot No K156, με ημερομηνία ανάλωσης πριν από 30/06/2028.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα και όχι άλλα προϊόντα της ίδιας σειράς.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς για αποζημίωση. Snapshot powered by AI

Η ΕΛΓΕΚΑ, εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των καταναλωτών, προχωρά, σε συνεννόηση με την παραγωγό εταιρεία "Andros" και σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, στην προληπτική απόσυρση και ανάκληση της Μαρμελάδας Φράουλα Bonne Maman σε συσκευασία "μερίδα" 30 γραμμαρίων, με Lot No K156 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 30/06/2028. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα, λόγω ενδεχόμενης ποιοτικής αστοχίας στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Η μαρμελάδα φράουλα Bonne Maman

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το προϊόν που αφορά στην προληπτική ανάκληση, καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς όπου θα τους παρέχεται η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.