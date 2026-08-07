​Εντυπωσιακό βίντεο: Πτήση πάνω από το Καϊμακτσαλάν στο 25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλεξίπτωτου Πλαγιά

Ένα μοναδικό βίντεο που κόβει την ανάσα μεταφέροντάς την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας από το 25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλεξίπτωτου Πλαγιάς Cross Country (Αποστάσεων) εξασφάλισε το e-evros.gr.

Ο πιλότος και εκπαιδευτής Πέτρος Τσομπανάκης καταγράφει τη μαγευτική διαδρομή του ξεκινώντας από την κορυφή του Καϊμακτσαλάν, με τελικό προορισμό προσγείωσης τον γραφικό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Πέρα όμως από την εντυπωσιακή θέα, το βίντεο αυτό αποτελεί την τέλεια αφορμή για να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ανεμοπορίας.

Η πιο απλή και ελαφριά πτητική μηχανή

Το αλεξίπτωτο πλαγιάς (paragliding) δεν έχει καμία σχέση με πτώση, αλλά πρόκειται για κανονική, ελεγχόμενη πτήση. Αποτελεί την πιο απλή και ελαφριά πτητική συσκευή που υπάρχει στον κόσμο.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός (το φτερό, το κάθισμα του πιλότου και το εφεδρικό αλεξίπτωτο) ζυγίζει μόλις λίγα κιλά και χωράει σε ένα σακίδιο πλάτης! Αυτό σημαίνει ότι ο πιλότος μπορεί να ανέβει περπατώντας σε μια βουνοκορφή και από εκεί να απογειωθεί.

Πώς πετάει χωρίς κινητήρα; Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ανεμοπορίας είναι η απουσία μηχανικών μέσων. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας κινητήρας. Η πτήση βασίζεται αποκλειστικά στους νόμους της αεροδυναμικής και στις δυνάμεις της φύσης.

Η απογείωση

Η πτήση ξεκινά από μια πλαγιά βουνού με κατάλληλη κλίση. Ο πιλότος ανοίγει το φτερό, το οποίο γεμίζει με αέρα, παίρνει το αεροδυναμικό του σχήμα και, με μερικά γρήγορα βήματα, ο πιλότος βρίσκεται ομαλά στον αέρα. Η Ανεμοπορία (Soaring & Thermaling): Αφού βρεθεί στον αέρα, το αλεξίπτωτο φυσιολογικά έχει μια ελαφριά κάθοδο. Για να παραμείνει ψηλά, να κερδίσει ύψος και να διανύσει μεγάλες αποστάσεις (Cross Country), ο πιλότος λειτουργεί ακριβώς όπως τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Αναζητά θερμικά ρεύματα (αόρατες "κολόνες" ζεστού αέρα που ανεβαίνουν από το έδαφος προς τον ουρανό) ή δυναμικά ρεύματα (όταν ο άνεμος χτυπάει στην πλαγιά του βουνού και αναγκάζεται να ανέβει).

Η διαδρομή

Μπαίνοντας μέσα σε αυτά τα ανοδικά ρεύματα και κάνοντας κύκλους, το αλεξίπτωτο κερδίζει ύψος. Στη συνέχεια, ο πιλότος "γλιστράει" (glide) προς την κατεύθυνση που επιθυμεί, μέχρι να βρει το επόμενο ανοδικό ρεύμα, ταξιδεύοντας έτσι δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα εντελώς αθόρυβα.

Απολαύστε στο βίντεο που ακολουθεί τη σιωπηλή ομορφιά του να πετάς μόνο με τα φτερά που σου δίνει ο αέρας, πάνω από τα επιβλητικά τοπία της Μακεδονίας.

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