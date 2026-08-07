Σητεία: Φωτιά στην Αχλαδιά – «Το μέτωπο εκτείνεται στα 600 μέτρα», λέει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

Snapshot Η φωτιά στην Αχλαδιά Σητείας εκτείνεται σε μήκος περίπου 600 – 700 μέτρων και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται σε περιοχή αιολικού πάρκου με ανεμογεννήτριες.

Οι άνεμοι είναι μέτριας έντασης με βορειοδυτική διεύθυνση, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με ενισχύσεις από Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο.

Δεν υπάρχουν κατοικίες, ποιμνιοστάσια ή αγροτικές εγκαταστάσεις κοντά στη φωτιά. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή Αχλαδιά της Σητείας, με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο για την αντιμετώπιση του μετώπου.

Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά σημειώθηκε στο αιολικό πάρκο όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, ενώ, οι άνεμοι στην περιοχή είναι μέτριας εντάσεως, γεγονός που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι σύντομα θα οριοθετηθεί, μιλώντας στο Newsbomb.

Όπως σημείωσε, στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με ενισχύσεις να έχουν φτάσει από τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο.

Ακόμη, ο κ. Ζερβάκης τόνισε ότι δεν υπάρχουν ούτε κατοικίες κοντά στο σημείο της φωτιάς, αλλά ούτε και ποιμνιοστάσια ή αγροτικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, η κατάσταση δεν έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβολή από την έναρξη της πυρκαγιάς αυτήν την ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου. Το μέτωπο εκτιμάται ότι εκτείνεται σε εύρος περίπου 600 – 700 μέτρων, με τη διεύθυνση του ανέμου να είναι βορειοδυτική.

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