Ανθρωποκυνηγητό στη Σκωτία για επικίνδυνο δραπέτη βιαστή παιδιών - To έσκασε από τον συνοδό του

Μεγάλη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στη Σκωτία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός καταδικασμένου για βιασμό, άνδρα, ο οποίος δραπέτευσε ενώ βρισκόταν σε συνοδευόμενη άδεια εξόδου την Πέμπτη.

Ο Κλιφ Λάιονς Ντόμπι κρατείται σε μονάδες υψίστης ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και η ψυχιατρική μονάδα του Κρατικού Νοσοκομείου του Κάρστερς, από τότε που φυλακίστηκε για τον βιασμό ενός 10χρονου κοριτσιού το 1990, στη Γλασκώβη, ενώ βρισκόταν σε αναστολή για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου αγοριού.

Ο δραπέτης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «ασθενής υπό περιορισμούς», διέφυγε από το κέντρο της πόλης του Περθ στη Σκωτία.

Η αστυνομία της Σκωτίας προειδοποίησε το κοινό να μην τον πλησιάσει και περιέγραψε τον Ντόμπι ως έναν λευκό άνδρα, ύψους περίπου 1,60μ, ο οποίος μιλάει με έντονη προφορά της Γλασκώβης.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι έχει μια στιβαρή και μυώδη κατασκευή, προσθέτοντας ότι είναι φαλακρός με μπλε μάτια και «αισθητό στραβισμό» - που λέγεται ότι είναι πιο εμφανές όταν δεν φοράει τα γυαλιά του.

Τελευταία φορά εθεάθη να φοράει λευκά αθλητικά παπούτσια, γαλάζιο σκισμένο τζιν, πουκάμισο γκολφ σε χρώμα σομόν και γαλάζιο πουλόβερ. Φορούσε επίσης μαύρο καπέλο και χοντρά γυαλιά με μαύρο σκελετό.