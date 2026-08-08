Τουρκία: Η συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία «δεν αντιβαίνει τις δεσμεύσεις προς το ΝΑΤΟ»

Snapshot Η Τουρκία διευκρινίζει ότι η αμυντική συμφωνία με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία δεν αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση και την περιφερειακή σταθερότητα, χωρίς να στοχεύει καμία τρίτη χώρα ή μπλοκ.

Η Τουρκία τονίζει ότι η τριμερής συμφωνία δεν αποτελεί αντίπαλο στρατιωτικό μπλοκ προς το ΝΑΤΟ αλλά έναν συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι η συμφωνία συνενώνει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ (Τουρκία) με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Οι νομικές υποχρεώσεις της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, ενώ η χρονική στιγμή της υπογραφής έχει σημασία λόγω των αναταραχών στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η κυβέρνηση της Άγκυρας διευκρινίζει ότι δεν αντιβαίνει τις δεσμεύσεις της προς το ΝΑΤΟ.

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα της κυβερνητικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο Χ, αναφέρει ότι: «Η συμφωνία δεν αντιβαίνει στις υφιστάμενες διεθνείς συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους κόλπους του ΝΑΤΟ»

Διευκρινίζει παράλληλα ότι «αποτελεί αντιθέτως, έναν συμπληρωματικό μηχανισμό συνεργασίας που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια». Στην ανακοίνωση, η υπηρεσία προσθέτει πως «η ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών από την Τουρκία δεν αποτελεί μια εναλλακτική στην ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ», ούτε και «ένα επιθετικό στρατιωτικό μπλοκ».

Η Άγκυρα αναφέρει επίσης ότι αυτή η τριμερής συμφωνία, που υπογράφηκε σήμερα στη Μέκκα, «δεν στοχεύει καμιά τρίτη χώρα ούτε κανένα μπλοκ» και αποσκοπεί μόνο στην «ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνολογιών και την περιφερειακή σταθερότητα».

Μάλιστα, οι Αρχές προανήγγειλαν την απάντησή τους στις κατηγορίες που θέλουν να δημιουργείται «αντίπαλη δύναμη» προς το ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες» και «χειραγωγικά περιεχόμενα».

Η ανάρτηση Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι: «Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν πρόκειται να υπογράψουν ένα κοινό αμυντικό σύμφωνο γνωστό ως Συμφωνία της Μέκκας.

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν ήδη ένα διμερές αμυντικό σύμφωνο συμφωνώντας ότι μια επίθεση σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες θα αντιμετωπιζόταν ως επίθεση και στα δύο.

Η Τουρκία λειτουργεί τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ πρόκειται να τους ενώσει!!».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα βίντεο στο οποίο εξηγούνται οι τρεις σημαντικοί παράγοντες που φέρνει η κάθε χώρα σε αυτή τη συμφωνία. Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, καθώς και εκπαίδευση από την ευρω-ατλαντική συμφωνία του ΝΑΤΟ, ενώ διαθέτει μία «σοβαρή αμυντική βιομηχανία».

Η «χώρα-διαμεσολαβητής», Σαουδική Αραβία, φέρνει το χρήμα καθώς και την σημαντική γεωστρατηγική θέση, αφού βρίσκεται στη μέση του Κόλπου και διαθέτει τεράστια γεωγραφική έκταση. Τέλος, το Πακιστάν είναι η μόνη ισλαμική χώρα που έχει πυρηνικά όπλα και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο αρχηγός της στρατιωτικής πυρηνικής υπηρεσίας βρίσκεται στη Μέκκα και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας.

Το βίντεο σημειώνει ότι οι νομικές υποχρεώσεις των τριών χωρών δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα, επομένως είναι άγνωστο πώς θα προχωρήσουν, ωστόσο θεωρεί ότι η χρονική στιγμή με τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή, έχει μεγάλη σημασία.

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