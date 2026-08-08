Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου με νέο ρεκόρ για τον S&P 500

Snapshot Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ρεκόρ κλείνοντας στις 7.757,64 μονάδες με άνοδο 0,62%, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών και συνολική ενίσχυση 3,6%.

Ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,30% κλείνοντας στις 26.690,61 μονάδες, με κέρδη 5,3% την εβδομάδα, κυρίως λόγω ανάκαμψης μετοχών τσιπ.

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 151,83 μονάδων (+0,28%) στις 54.036,93 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 3%.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μικρή άνοδο, με το West Texas Intermediate να φτάνει στα 78,18 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent στα 83,55 δολάρια, εν αναμονή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη διευθέτηση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα. Snapshot powered by AI

Την καλύτερη εβδομάδα από τον Απρίλιο σημείωσαν οι δείκτες του χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης μετά το κλείσιμο της Παρασκευής.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 151,83 μονάδων (+0,28%), στις 54.036,93 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 342,26 μονάδων (+1,30%), στις 26.690,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 47,68 μονάδων (+0,62%), στις 7.757,64 μονάδες.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, με τον S&P 500 να βρίσκεται ενισχυμένος κατά 3,6%, ενώ κέρδη 5,3% σημείωσε ο Nasdaq χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών τσιπ. Ο Dow αναρριχήθηκε κατά 3%.

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου εν αναμονή συμφωνίας

Με μικρή άνοδο καταγράφονται οι τιμές του πετρελαίου, παρά την αναμενόμενη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες μέρες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σύντομα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate με παράδοση τον Σεπτέμβριο σημείωσαν άνοδο 1,15%, κλείνοντας στα 78,18 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό Brent , ανέβηκε 1,29% και έκλεισε στα 83,55 δολάρια.

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