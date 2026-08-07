Επικίνδυνη αναστροφή στον ΒΟΑΚ – Οδηγός πέρασε μέσα από τα κολωνάκια
Η εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία
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Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στην εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, όπου ένας οδηγός προχώρησε σε επικίνδυνη αναστροφή, περνώντας με το αυτοκίνητό του μέσα από τα προστατευτικά κολωνάκια.
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