Νεκρός ανασύρθηκε 43χρονος από τη θάλασσα ανάμεσα σε Αγκίστρι και Αίγινα

Snapshot Ένας 43χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης στον Σαρωνικό κόλπο.

Η σορός του μεταφέρθηκε από το Λιμενικό στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην περιοχή εκείνη εκτελούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό/τουριστικό πλοίο. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το Σάββατο (8/8) ένας 43χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης στον Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα στην Αίγινα και το Αγκίστρι.

Η σορός του 43χρονου που εντοπίστηκε το μεσημέρι στον Σαρωνικό παραλήφθηκε από σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην περιοχή πραγματοποιούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό/τουριστικό πλοίο.