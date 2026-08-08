Νεκρός ανασύρθηκε 43χρονος από τη θάλασσα ανάμεσα σε Αγκίστρι και Αίγινα
Η σορός του 43χρονου που εντοπίστηκε το μεσημέρι στον Σαρωνικό παραλήφθηκε από σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
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- Ένας 43χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης στον Σαρωνικό κόλπο.
- Η σορός του μεταφέρθηκε από το Λιμενικό στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Στην περιοχή εκείνη εκτελούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό/τουριστικό πλοίο.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το Σάββατο (8/8) ένας 43χρονος από τη θαλάσσια περιοχή της Μετώπης στον Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα στην Αίγινα και το Αγκίστρι.
Η σορός του 43χρονου που εντοπίστηκε το μεσημέρι στον Σαρωνικό παραλήφθηκε από σκάφος του Λιμενικού και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Στην περιοχή πραγματοποιούσε δρομολόγιο ένα επιβατηγό/τουριστικό πλοίο.
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