Κλειστός από τα μεσάνυχτα ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Snapshot Ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με ενισχυμένη επιτήρηση σε χώρους πρασίνου, περιπολίες και χρήση drones με θερμικές κάμερες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24 ώρες σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, ενώ οι υδροφόρες είναι σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφύγουν από τις 9 Αυγούστου κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, όπως χρήση γυμνής φλόγας και εργασίες με σπινθήρες.

Η τηλεφωνική γραμμή 1595 παραμένει διαθέσιμη όλο το 24ωρο για ενημέρωση και αναφορά περιστατικών κινδύνου. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων εξαιτίας των ιδιαίτερα αυξημένων κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιάς που αναμένεται να προκαλέσουν οι ισχυροί άνεμοι των επόμενων ημερών. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, αποφασίστηκε το κλείσιμο του λόφου Φινόπουλου από τα μεσάνυχτα, χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας του.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας και ενισχύει τους μηχανισμούς επιτήρησης στους χώρους πρασίνου της πρωτεύουσας.

Συνεργεία επιφυλακής αποτελούμενα από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου θα βρίσκονται σε ετοιμότητα, προκειμένου να διευθετηθούν άμεσα εφόσον προκύψει ανάγκη. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αστυνομία αυξάνει τις περιπολίες της, ενώ στον έλεγχο των μεγάλων χώρων πρασίνου της Αθήνας θα συμβάλλουν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες.

Μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα παρακολουθούνται πιθανές θερμικές μεταβολές σε περιοχές όπως ο Λυκαβηττός, ο λόφος Στρέφη, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό οποιασδήποτε εστίας κινδύνου.

Σε 24ωρη λειτουργία θα παραμείνει και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας, το οποίο θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πυροσβεστική και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, σε ετοιμότητα θα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου, ώστε να μπορούν να επιχειρήσουν άμεσα εφόσον χρειαστεί.

Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που εντοπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό ή ένδειξη κινδύνου. Για την επικοινωνία με τον Δήμο είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης δημοτών 1595, με τη σχετική χρέωση να εξαρτάται από τον πάροχο.

Ισχυρή σύσταση για αποφυγή εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά

Με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες και την πρόγνωση για ισχυρούς ανέμους, ο Δήμος συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν από την Κυριακή 9 Αυγούστου και μέχρι νεότερης ενημέρωσης κάθε δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία ανάφλεξης.

Στις εργασίες και ενέργειες που θα πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται:

η χρήση γυμνής φλόγας,

εργασίες κατά τις οποίες δημιουργούνται σπινθήρες,

ηλεκτροσυγκολλήσεις και οξυγονοκολλήσεις,

κοπή μεταλλικών αντικειμένων με τροχό,

η χρήση φλόγιστρου,

καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη και να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Τα μέτρα λαμβάνονται προληπτικά, με βασικό στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς και την προστασία των χώρων πρασίνου και των κατοίκων της Αθήνας.