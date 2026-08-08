Ρονάλντο: 2000 οπαδοί του πήγαν «ακάλεστοι» σε λάθος γάμο στην Μαδέρα - «Δεν είναι η Τζορτζίνα»

Αντί για τον Ρονάλντο και τη σύντροφό του, στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Φάμπιο Ράμος και η Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, ένα ζευγάρι από την Πορτογαλία που είχαν την ατυχία να επιλέξουν τον ίδιο χώρο για τη δική του γαμήλια τελετή

Μίλτος Τσεκούρας

Ρονάλντο: 2000 οπαδοί του πήγαν «ακάλεστοι» σε λάθος γάμο στην Μαδέρα - «Δεν είναι η Τζορτζίνα»
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περισσότεροι από 2.000 οπαδοί του Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώθηκαν σε καθεδρικό ναό στη Μαδέρα περιμένοντας να δουν τον υποτιθέμενο γάμο του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.
  • Ο πραγματικός γάμος που τελέστηκε ήταν του Φάμπιο Ράμος και της Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, που είχαν επιλέξει τον ίδιο χώρο για την τελετή τους.
  • Η άφιξη της νύφης προκάλεσε σύγχυση και πανικό, καθώς οι συγκεντρωμένοι πίστεψαν αρχικά ότι ήταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.
  • Ο εφημέριος του ναού διέψευσε τη σύνδεση του γάμου με τον Ρονάλντο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένος γάμος του σταρ στον χώρο.
  • Οι φήμες για τον γάμο του Ρονάλντο με την Τζορτζίνα έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτή η εκδήλωση δεν αφορούσε το ζευγάρι.
Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώθηκαν έξω από καθεδρικό ναό στη Μαδέρα, περιμένοντας να δουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να παντρεύεται τη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Μόνο που ο CR7 δεν εμφανίστηκε ποτέ και οι συγκεντρωμένοι κατάλαβαν, με καθυστέρηση, ότι είχαν έρθει για τον λάθος γάμο.

Αντί για τον Ρονάλντο και τη σύντροφό του, στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Φάμπιο Ράμος και η Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, ένα ζευγάρι από την Πορτογαλία που απλώς είχε επιλέξει τον ίδιο χώρο για τη δική του γαμήλια τελετή. Η άφιξη της νύφης, μάλιστα, προκάλεσε στιγμές… πανικού, καθώς οι θαυμαστές πίστεψαν ότι έφτασε η Τζορτζίνα.

Οι φήμες για τον υποτιθέμενο γάμο του Ρονάλντο είχαν ήδη πάρει διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως αυτή τη φορά η πραγματικότητα είχε διαφορετικό ζευγάρι στο πρόγραμμα.

Περισσότεροι από 2.000 περίμεναν τον Ρονάλντο

Όπως αναφέρει η Sun, εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία έξω από τον καθεδρικό ναό της Μαδέρας, πολλοί από αυτούς φορώντας φανέλες με το χαρακτηριστικό Νο7 του Ρονάλντο.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήθελαν τον Πορτογάλο σταρ να παντρεύεται τη σύντροφό του στην περιοχή. Έτσι, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έσπευσαν να περιμένουν την άφιξη του διάσημου ζευγαριού.

Μόνο που ο πραγματικός γαμπρός ήταν ο Φάμπιο Ράμος. Η οικογένεια και οι φίλοι του ζευγαριού χρειάστηκε, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, να περάσουν μέσα από το πλήθος για να φτάσουν στον χώρο της τελετής.

Ένα μέλος της γαμήλιας παρέας επιχείρησε να εξηγήσει στους συγκεντρωμένους τι ακριβώς συνέβαινε. «Ο Φάμπιο δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλο αυτό είναι τρελό. Δεν περιμέναμε τίποτα τέτοιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο γαμπρός «δεν νομίζω να ξεχάσει τον γάμο του».

Η άφιξη της νύφης προκάλεσε… συναγερμό

Η σύγχυση κορυφώθηκε όταν ένα γκρι Rolls-Royce έφτασε στην πλατεία για να μεταφέρει τη Φατίμα στον καθεδρικό ναό.

Εκατοντάδες θαυμαστές περικύκλωσαν αμέσως το πολυτελές αυτοκίνητο, με τα κινητά τηλέφωνα να σηκώνονται στον αέρα. Πολλοί πίστεψαν ότι στο αυτοκίνητο βρισκόταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Η προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη ήταν άμεση. Μέλος της γαμήλιας παρέας φώναζε στους συγκεντρωμένους: «Αυτή δεν είναι η Τζορτζίνα!».

Οι παράνυμφες της Φατίμα κατάφεραν τελικά να ανοίξουν δρόμο μέσα από το πλήθος, επιτρέποντας στη νύφη να φτάσει στην είσοδο του καθεδρικού ναού.

Για τους νεόνυμφους, πάντως, η γαμήλια ημέρα εξελισσόταν πλέον μπροστά σε ένα πλήθος που είχε έρθει για να δει κάποιον άλλο.

Το σχόλιο του Ρονάλντο με emoji

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άφησε ασχολίαστο το απρόοπτο. Σε βίντεο της «Jornal da Madeira» που κατέγραψε το πλήθος έξω από τον καθεδρικό ναό, ο Πορτογάλος σταρ άφησε το δικό του σχόλιο μέσω Instagram, αναρτώντας δύο emoji που γελούν μέχρι δακρύων.

https://www.instagram.com/p/DbycR-Ak1t9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Αυτός είναι ο μοναδικός γάμος σήμερα»

Ο εφημέριος του καθεδρικού ναού, πατέρας Μάρκος Γκονσάλβες, ο οποίος τέλεσε τον γάμο, επιχείρησε επίσης να βάλει τέλος στη σύγχυση.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτός είναι ο μοναδικός γάμος που πραγματοποιείται εδώ σήμερα», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε να έχει προγραμματίσει ο Ρονάλντο γάμο στον συγκεκριμένο ναό στο άμεσο μέλλον.

Η σελίδα του καθεδρικού ναού στο Facebook ανάρτησε φωτογραφίες από την τελετή του Φάμπιο και της Νικόλ, συνοδεύοντάς τες με ένα σχόλιο για την απρόσμενη αναστάτωση που προκλήθηκε έξω από την εκκλησία. «Ύστερα από αρκετή σύγχυση στον δρόμο, με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες, καταφέραμε τελικά να κλείσουμε την εκκλησία και να πραγματοποιήσουμε την τελετή», ανέφερε.

madera.png

Οι φήμες για τον γάμο Ρονάλντο - Τζορτζίνα

Οι φήμες για τον γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο 41χρονος Πορτογάλος και η 32χρονη σύντροφός του εμφανίζονταν να ετοιμάζουν τον γάμο τους στη Μαδέρα.

Ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα γνωρίστηκαν στη Μαδρίτη, όταν εκείνη εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα της Gucci.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο και από τότε οι πληροφορίες για τον γάμο τους επανέρχονται κατά διαστήματα.

https://www.instagram.com/p/DNOPitPoAgN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα σενάρια ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ρονάλντο επιθυμούσε να παντρευτεί πριν από την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν στη Σαουδική Αραβία.

Αυτή τη φορά, πάντως, οι θαυμαστές του βρέθηκαν στη σωστή πόλη, έξω από τον σωστό καθεδρικό ναό, αλλά περίμεναν τον… λάθος γαμπρό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

10:00TRAVEL

Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης – Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιουλιάννα Ρούσου: Ασημένιο μετάλλιο στα 800 μ. – Έχασε το χρυσό για 5 εκατοστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν κάποιος πατήσει ελληνικό χώρο, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ