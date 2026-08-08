Ρονάλντο: 2000 οπαδοί του πήγαν «ακάλεστοι» σε λάθος γάμο στην Μαδέρα - «Δεν είναι η Τζορτζίνα»

Snapshot Περισσότεροι από 2.000 οπαδοί του Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώθηκαν σε καθεδρικό ναό στη Μαδέρα περιμένοντας να δουν τον υποτιθέμενο γάμο του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Ο πραγματικός γάμος που τελέστηκε ήταν του Φάμπιο Ράμος και της Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, που είχαν επιλέξει τον ίδιο χώρο για την τελετή τους.

Η άφιξη της νύφης προκάλεσε σύγχυση και πανικό, καθώς οι συγκεντρωμένοι πίστεψαν αρχικά ότι ήταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Ο εφημέριος του ναού διέψευσε τη σύνδεση του γάμου με τον Ρονάλντο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένος γάμος του σταρ στον χώρο.

Οι φήμες για τον γάμο του Ρονάλντο με την Τζορτζίνα έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτή η εκδήλωση δεν αφορούσε το ζευγάρι. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώθηκαν έξω από καθεδρικό ναό στη Μαδέρα, περιμένοντας να δουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να παντρεύεται τη Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Μόνο που ο CR7 δεν εμφανίστηκε ποτέ και οι συγκεντρωμένοι κατάλαβαν, με καθυστέρηση, ότι είχαν έρθει για τον λάθος γάμο.

Αντί για τον Ρονάλντο και τη σύντροφό του, στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Φάμπιο Ράμος και η Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, ένα ζευγάρι από την Πορτογαλία που απλώς είχε επιλέξει τον ίδιο χώρο για τη δική του γαμήλια τελετή. Η άφιξη της νύφης, μάλιστα, προκάλεσε στιγμές… πανικού, καθώς οι θαυμαστές πίστεψαν ότι έφτασε η Τζορτζίνα.

Οι φήμες για τον υποτιθέμενο γάμο του Ρονάλντο είχαν ήδη πάρει διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως αυτή τη φορά η πραγματικότητα είχε διαφορετικό ζευγάρι στο πρόγραμμα.

Crowds gathered outside a historic church in Madeira, Portugal, drawn by speculation that Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez were about to marry. The ceremony turned out to be that of a local couple, underscoring both the intense public interest in the footballer’s private… pic.twitter.com/Dzkq0Vjlm4 — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) August 8, 2026

Περισσότεροι από 2.000 περίμεναν τον Ρονάλντο

Όπως αναφέρει η Sun, εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία έξω από τον καθεδρικό ναό της Μαδέρας, πολλοί από αυτούς φορώντας φανέλες με το χαρακτηριστικό Νο7 του Ρονάλντο.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήθελαν τον Πορτογάλο σταρ να παντρεύεται τη σύντροφό του στην περιοχή. Έτσι, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έσπευσαν να περιμένουν την άφιξη του διάσημου ζευγαριού.

Fans outside the Madeira cathedral are still waiting for Ronaldo and Georgina 😭 pic.twitter.com/3a1H6oQlay — fan (@NoodleHairCR7) August 8, 2026

Μόνο που ο πραγματικός γαμπρός ήταν ο Φάμπιο Ράμος. Η οικογένεια και οι φίλοι του ζευγαριού χρειάστηκε, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, να περάσουν μέσα από το πλήθος για να φτάσουν στον χώρο της τελετής.

Ένα μέλος της γαμήλιας παρέας επιχείρησε να εξηγήσει στους συγκεντρωμένους τι ακριβώς συνέβαινε. «Ο Φάμπιο δεν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όλο αυτό είναι τρελό. Δεν περιμέναμε τίποτα τέτοιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο γαμπρός «δεν νομίζω να ξεχάσει τον γάμο του».

Η άφιξη της νύφης προκάλεσε… συναγερμό

Η σύγχυση κορυφώθηκε όταν ένα γκρι Rolls-Royce έφτασε στην πλατεία για να μεταφέρει τη Φατίμα στον καθεδρικό ναό.

Εκατοντάδες θαυμαστές περικύκλωσαν αμέσως το πολυτελές αυτοκίνητο, με τα κινητά τηλέφωνα να σηκώνονται στον αέρα. Πολλοί πίστεψαν ότι στο αυτοκίνητο βρισκόταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Η προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη ήταν άμεση. Μέλος της γαμήλιας παρέας φώναζε στους συγκεντρωμένους: «Αυτή δεν είναι η Τζορτζίνα!».

Οι παράνυμφες της Φατίμα κατάφεραν τελικά να ανοίξουν δρόμο μέσα από το πλήθος, επιτρέποντας στη νύφη να φτάσει στην είσοδο του καθεδρικού ναού.

Για τους νεόνυμφους, πάντως, η γαμήλια ημέρα εξελισσόταν πλέον μπροστά σε ένα πλήθος που είχε έρθει για να δει κάποιον άλλο.

Movidos pelo rumor de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casariam este sábado, centenas de curiosos juntaram-se à porta da Sé Catedral do Funchal na esperança de ver os noivos. No entanto, nem o futebolista nem a companheira confirmaram qualquer cerimónia.



🎥 redes… pic.twitter.com/W69xxdrJRR — SIC Notícias (@SICNoticias) August 8, 2026

Το σχόλιο του Ρονάλντο με emoji

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άφησε ασχολίαστο το απρόοπτο. Σε βίντεο της «Jornal da Madeira» που κατέγραψε το πλήθος έξω από τον καθεδρικό ναό, ο Πορτογάλος σταρ άφησε το δικό του σχόλιο μέσω Instagram, αναρτώντας δύο emoji που γελούν μέχρι δακρύων.

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«Αυτός είναι ο μοναδικός γάμος σήμερα»

Ο εφημέριος του καθεδρικού ναού, πατέρας Μάρκος Γκονσάλβες, ο οποίος τέλεσε τον γάμο, επιχείρησε επίσης να βάλει τέλος στη σύγχυση.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτός είναι ο μοναδικός γάμος που πραγματοποιείται εδώ σήμερα», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε να έχει προγραμματίσει ο Ρονάλντο γάμο στον συγκεκριμένο ναό στο άμεσο μέλλον.

Cristiano Ronaldo responds as thousands mob bride at her wedding in Madeira https://t.co/dWVYAlc9Nn — Metro Sport (@Metro_Sport) August 8, 2026

Η σελίδα του καθεδρικού ναού στο Facebook ανάρτησε φωτογραφίες από την τελετή του Φάμπιο και της Νικόλ, συνοδεύοντάς τες με ένα σχόλιο για την απρόσμενη αναστάτωση που προκλήθηκε έξω από την εκκλησία. «Ύστερα από αρκετή σύγχυση στον δρόμο, με τόσους δημοσιογράφους και τουρίστες, καταφέραμε τελικά να κλείσουμε την εκκλησία και να πραγματοποιήσουμε την τελετή», ανέφερε.

Οι φήμες για τον γάμο Ρονάλντο - Τζορτζίνα

Οι φήμες για τον γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο 41χρονος Πορτογάλος και η 32χρονη σύντροφός του εμφανίζονταν να ετοιμάζουν τον γάμο τους στη Μαδέρα.

Ο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα γνωρίστηκαν στη Μαδρίτη, όταν εκείνη εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα της Gucci.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο και από τότε οι πληροφορίες για τον γάμο τους επανέρχονται κατά διαστήματα.

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Τα σενάρια ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ρονάλντο επιθυμούσε να παντρευτεί πριν από την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν στη Σαουδική Αραβία.

Αυτή τη φορά, πάντως, οι θαυμαστές του βρέθηκαν στη σωστή πόλη, έξω από τον σωστό καθεδρικό ναό, αλλά περίμεναν τον… λάθος γαμπρό.

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