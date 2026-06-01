Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Ο πατέρας κατέγραψε με κάμερα που είχε στο κράνος το δυστύχημα

Snapshot Πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο με μοτοσικλέτα κοντά στην Πάτρα, σε σημείο με έργα και περιορισμένη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η στιγμή του δυστυχήματος καταγράφηκε σε κάμερα που είχε τοποθετηθεί στο κράνος του πατέρα και εξετάζεται από τις αρχές.

Ο 17χρονος γιος υπέκυψε ακαριαία, ενώ ο 52χρονος πατέρας κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από λίγες ώρες.

Το σημείο του δυστυχήματος έχει ιστορικό τροχαίων ατυχημάτων, με τα έργα να θεωρούνται πιθανός παράγοντας κινδύνου. Snapshot powered by AI

Σε οικογενειακή τραγωδία μετατράπηκε η κυριακάτικη βόλτα με μηχανή μεγάλου κυβισμού για πατέρα και γιο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (31/5) λίγο έξω από την Πάτρα, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς το Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».

Ο πατέρας έχει καταγράψει σε κάμερα που είχε στο κράνος του τη στιγμή του δυστυχήματος

Ο 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος ξεκίνησαν με τη μοτοσικλέτα από την Πάτρα για το Ρίο. Στο ύψος της Περιμετρικής οδού, σε σημείο όπου γίνονται έργα και η λωρίδα κυκλοφορίας κάτω από τη γέφυρα γίνεται μία, άγνωστο ακόμα πώς, η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και έπεσε με σφοδρότητα σε κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στιγμή του δυστυχήματος έχει καταγραφεί σε βίντεο σε κάμερα που είχε ο 52χρονος πατέρας στο κράνος του, με το βίντεο να ελέγχεται ήδη από το Αρχές προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως απτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του νεαρού επιβάτη ο οποίος υπέκυψε επί τόπου στο σημείο. Ο πατέρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Τα θύματα είναι ο Διονύσιος Γκέκας, και ο γιος του, Ηλίας – Κωνσταντίνος, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

O Διονύσιος Γκέκας (πατέρας).

Ο Ηλίας – Κωνσταντίνος Γκέκας (γιος).

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή εδώ και χρόνια, ενδέχεται να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τους οδηγούς.

Αφήνουν λουλούδια και κεράκια στο σημείο της τραγωδίας

Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, Ηλίας – Κωνσταντίνος Γκέκας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά το δυστύχημα, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Συμμαθητές και φίλοι έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στο σημείο της τραγωδίας αφήνοντας λουλούδια και ένα κεράκι.

Η συλληπητήρια ανακοίνωση της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην Οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια».

