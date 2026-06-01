Αλβανία: Ανησυχία στην Αθήνα για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς – Πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία

Snapshot Στο Ζβέρνετς της Αλβανίας ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ κατοίκων που διαμαρτύρονταν για τουριστική επένδυση σε οικολογικά ευαίσθητη περιοχή και ιδιωτικών φύλακων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενούς.

Συνελήφθη υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης για παράνομη στέρηση ελευθερίας και ελαφρά σωματική βλάβη, ενώ ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας για τον χειρισμό των επεισοδίων.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και τήρηση του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και των περιβαλλοντικών περιοχών.

Πολιτικά κόμματα και ευρωβουλευτές κάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση να απαιτήσει εξηγήσεις από την αλβανική πλευρά και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ.

Η υπόθεση σχετίζεται με σχέδιο δημιουργίας μεγάλου τουριστικού θερέτρου από εταιρεία που συνδέεται με διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε το Σάββατο στο Ζβερνέτς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν σε κινητοποίηση κατοίκων κατά τουριστικής επένδυσης σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας.

Η ένταση δημιουργήθηκε όταν, σύμφωνα με τους διαδηλωτές, άτομα με πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά, τα οποία οι ίδιοι αναγνώρισαν ως ιδιωτικούς φύλακες, συγκρούστηκαν με πολίτες που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος από τα συγκεκριμένα άτομα.

Στο σημείο υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αποκλείσει τον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες. Διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι η αστυνομία δεν παρενέβη άμεσα για να αποτρέψει την κλιμάκωση, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Οι κάτοικοι ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες και να επανεξεταστεί το έργο, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει υψηλή περιβαλλοντική αξία και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από μεγάλης κλίμακας τουριστική ανάπτυξη.

Η υπόθεση συνδέεται με σχέδιο δημιουργίας μεγάλου τουριστικού θερέτρου από την εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, σχετίζεται με διεθνείς επενδυτικές δομές στις οποίες εμπλέκονται ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ.

Μια σύλληψη για τα επεισόδια – Ξεκινά πειθαρχική έρευνα

Από την πλευρά της η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης εργοταξίου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε διαδηλωτή. Πρόκειται για τον 32χρονο Γκέραλντ Μπίμπα, κάτοικο Δυρραχίου, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ως ύποπτος για παράνομη στέρηση ελευθερίας και ελαφρά σωματική βλάβη από πρόθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 32χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε διαδηλωτή και στη συνέχεια, μαζί με ακόμη δύο άτομα που επίσης αντιμετωπίζουν ποινική διαδικασία, να τον έσυρε με τη βία προς τον χώρο των φυλάκων, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση προκαλεί αναταράξεις και στο εσωτερικό της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, η Αστυνομία της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι ξεκινά πειθαρχική έρευνα για όλη την ιεραρχία της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης της Αυλώνας. Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Σκεντέρ Χίτα, διέταξε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας, προκειμένου να εξεταστούν οι χειρισμοί των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των κατοίκων του Ζβέρνετς, στην περιοχή Πορτονόβα.

Ήδη από το Σάββατο, με εντολή του Χίτα, είχε απομακρυνθεί ο διευθυντής της αστυνομίας της Αυλώνας, μετά την αρχική αναφορά της τοπικής διεύθυνσης ότι «ομάδα διαδηλωτών προχώρησε σε βίαιες ενέργειες».

Η αναφορά αυτή διαψεύστηκε στη συνέχεια από τη Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας, η οποία ζήτησε συγγνώμη και διευκρίνισε ότι ο διαδηλωτής δεν εισήλθε με τη βία στον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί.

Αντίδραση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε».

Τονίζει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Μάντζος - ΠΑΣΟΚ: Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία

«Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς, προκαλούν έντονη ανησυχία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Προσθέτει δε ότι αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας «για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή, γνωστοποιώντας τα σχετικά ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ».

Ο κ. Μάντζος σημειώνει ότι «πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο Ζβέρνετς

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει:

«Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο Ζβέρνετς

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και στις δέουσες ενέργειες.

Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και του κράτους δικαίου, αποτελούν, εξάλλου, προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Ελλάδα.

ΕΛ.Α.Σ.: Η κυβέρνηση να προχωρήσει σε διαβήματα διαμαρτυρίας

Ανακοίνωση για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Αλβανία, εξέδωσε το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, η ΕΛ.Α.Σ. ζητά από την κυβέρνηση να προβεί στα «κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου»

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά ρητά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή του τότε Έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα».

Παρέμβαση Μπελέρη - Θέτει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντη Μπελέρης σχετικά με τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην Αλβανία και κατά τα οποία πολίτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο χωριό Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη δημιουργία τουριστικού θέρετρου σε ευαίσθητα οικολογική ζώνη και για τα περιουσιακά τους δικαιώματα.

Ο κ. Μπελέρης στην ανακοίνωσή του σημειώνει πως «τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα» και ρωτάει, μεταξύ άλλων, αν η Επιτροπή «έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων του Σβερνετς κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών και προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αλβανικές αρχές σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία;».

