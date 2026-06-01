«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Οι λεπτομέρειες για συμμετοχή, εισοδηματικά όρια και δικαιολογητικά θα οριστούν στην επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.

Χιλιάδες κλειστά και ανεκμετάλλευτα σπίτια που σήμερα παραμένουν «παγωμένα» στην αγορά επιχειρεί να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, μέσω νέου προγράμματος ανακαίνισης που στοχεύει να τα επαναφέρει άμεσα προς το κοινό και να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Στόχος του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο, είναι η ανακαίνιση παλαιών κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές ή χρήζουν εκτεταμένων παρεμβάσεων, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση, ενισχύοντας έτσι το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών.

Δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με τα εισοδηματικά κριτήρια να αναμένεται να είναι διευρυμένα σε σχέση με προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις κλειστές κατοικίες, καθώς κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης προβλέπεται να προηγηθούν τα ακίνητα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται και μπορούν, μετά την ανακαίνισή τους, να διατεθούν προς ενοικίαση ή πώληση.

Η επιδότηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 90% – 95% του κόστους των εργασιών, με βασικό ύψος χρηματοδότησης έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσό θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας, ενώ, το ανώτατο όριο επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι οριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα εισοδηματικά όρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να καθοριστούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος από τα αρμόδια υπουργεία.

