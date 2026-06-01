«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρώτη φάση του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», με επιδότηση έως 95% και χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία

Newsbomb

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα
INTIME.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο με επιδότηση έως 95% και χρηματοδότηση μέχρι 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
  • Στόχος είναι η ανακαίνιση παλαιών και κλειστών κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα για επαναφορά τους στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση.
  • Η επιδότηση υπολογίζεται με ανώτατο όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας.
  • Δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα.
  • Οι λεπτομέρειες για συμμετοχή, εισοδηματικά όρια και δικαιολογητικά θα οριστούν στην επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.
Snapshot powered by AI

Χιλιάδες κλειστά και ανεκμετάλλευτα σπίτια που σήμερα παραμένουν «παγωμένα» στην αγορά επιχειρεί να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, μέσω νέου προγράμματος ανακαίνισης που στοχεύει να τα επαναφέρει άμεσα προς το κοινό και να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Στόχος του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω», το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο, είναι η ανακαίνιση παλαιών κατοικιών που σήμερα παραμένουν κλειστές ή χρήζουν εκτεταμένων παρεμβάσεων, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση, ενισχύοντας έτσι το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών.

Δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με τα εισοδηματικά κριτήρια να αναμένεται να είναι διευρυμένα σε σχέση με προηγούμενους κύκλους του προγράμματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις κλειστές κατοικίες, καθώς κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης προβλέπεται να προηγηθούν τα ακίνητα που σήμερα δεν χρησιμοποιούνται και μπορούν, μετά την ανακαίνισή τους, να διατεθούν προς ενοικίαση ή πώληση.

Η επιδότηση εκτιμάται ότι θα καλύπτει έως και το 90% – 95% του κόστους των εργασιών, με βασικό ύψος χρηματοδότησης έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσό θα αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας, ενώ, το ανώτατο όριο επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι οριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα εισοδηματικά όρια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναμένεται να καθοριστούν με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος από τα αρμόδια υπουργεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς χρησιμοποιείται το voucher - Πού θα κάνετε έως και 12 διανυκτερεύσεις

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Συγγρού στις 2 και 3 Ιουνίου

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται σήμερα προσαύξηση 75% στον μισθό

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: 72χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

09:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Στα τέλη του μήνα τα 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι θα τα λάβουν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia: Συνέχεια στο σερί διακρίσεων στα Red Dot Design Awards

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

09:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέα πλήγματα εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις - Αισιόδοξος ο Τραμπ

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Δεν έδωσε στοιχεία για το δυστύχημα η κάμερα από το κράνος του 52χρονου

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με ΙΧ

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέα περιστατικά με μετανάστες νότια της Γαύδου – Διασώθηκαν συνολικά 60 άτομα

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε παρκαρισμένα ΙΧ και τούμπαρε στη μέση του δρόμου– Ένας τραυματίας

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Στο Παίδων 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Το αγόρασε με πλαστή ταυτότητα

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα του Έπσταϊν κατηγορεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για συγκάλυψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Ο πατέρας κατέγραψε με κάμερα που είχε στο κράνος το δυστύχημα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η SpaceX του Elon Musk αγόρασε Tesla Cybertruck αξίας 131 εκατ. δολαρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Δεν έδωσε στοιχεία για το δυστύχημα η κάμερα από το κράνος του 52χρονου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Ο πατέρας κατέγραψε με κάμερα που είχε στο κράνος το δυστύχημα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ανησυχία στην Αθήνα για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς – Πειθαρχική έρευνα στην αστυνομία της Αυλώνας

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

06:52LIFESTYLE

Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ