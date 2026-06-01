Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί αργία για συγκεκριμένους κλάδους και υπηρεσίες, χωρίς να είναι γενική υποχρεωτική αργία για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Δεν θα λειτουργήσουν:

Δημόσιες υπηρεσίες

Τράπεζες

Σχολεία

Φροντιστήρια

Κανονικά θα λειτουργήσουν:

Σούπερ μάρκετ

Εμπορικά καταστήματα

Τα καταστήματα που θα ανοίξουν αναμένεται να λειτουργήσουν με το συνηθισμένο τους ωράριο, χωρίς ειδικές ή διευρυμένες ώρες λειτουργίας.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το τι ακριβώς θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Ποιοι εργαζόμενοι δεν θα δουλέψουν

Παρότι η αργία δεν εφαρμόζεται οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν αρκετοί κλάδοι στους οποίους η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως ημέρα ανάπαυσης μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία

Φροντιστήρια μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών

Διαγνωστικά κέντρα

Κλινικές και οίκοι ευγηρίας

Εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Ναυτιλιακά πρακτορεία

Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών

Ξυλεμπορικά καταστήματα

Καπνοβιομηχανίες

Θυρωροί

Τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Ηλεκτροτεχνίτες και εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Εργαζόμενοι σε λατομεία και τεχνικά έργα

Πότε θεωρείται αργία σε μια επιχείρηση

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται:

Από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη

Από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Από τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης

Από πάγιο επιχειρησιακό έθιμο ή συνήθη πρακτική

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου τους.

Για τους μισθωτούς, η προσαύξηση 75% υπολογίζεται επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Παράλληλα, όπου η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία, οι εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους, χωρίς καμία περικοπή.

Τι γιορτάζουμε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή και γιορτάζεται πάντοτε Δευτέρα, επτά εβδομάδες μετά το Πάσχα, δηλαδή την επομένη της Κυριακής της Πεντηκοστής.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, τιμάται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το δόγμα της Αγίας Τριάδας.

