Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

Snapshot Περίπου 74.000 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής έως το τέλος της ημέρας, με πληρότητες δρομολογίων πάνω από 90%.

Η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι ελεγχόμενη, με μειωμένη ροή κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων συνέβαλε στην ομαλή κυκλοφορία.

Στα βόρεια σύνορα, το νέο ψηφιακό σύστημα βιομετρικών ελέγχων προκαλεί μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις έως δύο ώρες, με προσωρινή αναστολή της βιομετρικής ταυτοποίησης για αποσυμφόρηση.

Από το πρωί έως το μεσημέρι, οι αρχές ελέγξαν περίπου 88.585 διαβατήρια στα σύνορα, ενώ οι ταξιδιώτες δείχνουν κατανόηση λόγω της εφαρμογής ευρωπαϊκής οδηγίας ασφάλειας.

Η επόμενη φάση αιχμής στην έξοδο από την Αττική αναμένεται μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, με το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων. Snapshot powered by AI

Με ιδανικές καλοκαιρινές συνθήκες και υψηλές προσδοκίες για λίγες ημέρες χαλάρωσης, χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Νεανικές παρέες, οικογένειες και κατοικίδια συνθέτουν το σκηνικό μιας μαζικής φυγής που θυμίζει πλέον την «καρδιά» του καλοκαιριού.

Στο «κόκκινο» τα λιμάνια της Αττικής

Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στα λιμάνια του νομού, όπου μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να έχουν αναχωρήσει περίπου 74.000 επιβάτες, με τις πληρότητες σε αρκετά δρομολόγια να ξεπερνούν το 90%.

Μόνο την Παρασκευή, η κίνηση διαμορφώθηκε ως εξής:

Πειραιάς: 16.834 επιβάτες (συνολικά πάνω από 20.000 για Κυκλάδες/Αιγαίο και 10.000 για Αργοσαρωνικό)

Ραφήνα: 8.708 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 6.097 επιβάτες

Λαύριο: 4.374 επιβάτες

Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί δεκάδες επιπλέον δρομολόγια συμβατικών πλοίων και ταχυπλόων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τελευταίοι ταξιδιώτες. Παράλληλα, έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στα αεροδρόμια, με τις πληρότητες των πτήσεων να αγγίζουν το 80%.

Ομαλή ροή στις εθνικές οδούς – Μειωμένη η κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Στο οδικό δίκτυο η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη. Η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων βοήθησε σημαντικά στην ομαλή ροή των οχημάτων, ενώ η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.

Να σημειωθεί πως μικροκαθυστερήσεις σημειώθηκαν προσωρινά στο ύψος του Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου ατυχήματος (εμπλοκή λεωφορείου και δύο ΙΧ), όμως το σημείο καθαρίστηκε γρήγορα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το 24ωρο Παρασκευής–Σαββάτου (06:00-06:00):

Αθηνών – Κορίνθου: Πέρασαν 51.400 οχήματα (εκ των οποίων τα 31.000 το Σάββατο).

Αθηνών – Λαμίας: Πέρασαν 38.734 οχήματα (εκ των οποίων τα 20.000 το Σάββατο).

Συνολικά, την Παρασκευή εξήλθαν από την Αττική περίπου 91.000 οχήματα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τριήμερο (100.000 οχήματα). Η επόμενη φάση αιχμής αναμένεται μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, με το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων.

Πολύωρες καθυστερήσεις στο τελωνείο Ευζώνων

Στα βόρεια σύνορα της χώρας η κατάσταση είναι πιο δύσκολη. Ο συνδυασμός της μαζικής εισόδου τουριστών με την πρεμιέρα του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων (το οποίο απαιτεί λήψη φωτογραφίας και αποτυπωμάτων για πολίτες τρίτων χωρών) δημιούργησε μεγάλες ουρές αναμονής.

Διαχείριση της ροής: Όταν η αναμονή ξεπερνά τη μία με δύο ώρες, οι συνοριακές αρχές αναστέλλουν προσωρινά τη βιομετρική ταυτοποίηση και επιστρέφουν στον παραδοσιακό έλεγχο για να αποσυμφορηθεί η κίνηση.

Στατιστικά: Από το πρωί έως το μεσημέρι οι αστυνομικοί είχαν ελέγξει περίπου 88.585 διαβατήρια.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, παρά την ταλαιπωρία, οι ταξιδιώτες (κυρίως από Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Αλβανία) δείχνουν κατανόηση, καθώς πρόκειται για εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας για την ασφάλεια των συνόρων. Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με υπομονή.

Διαβάστε επίσης