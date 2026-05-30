ΑΕΚ: «Παρών» ο Φλιώνης λίγες ώρες μετά την απώλεια του πατέρα του – «Πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη;»

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίσσεται στις τάξεις της ΑΕΚ, καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του, παρά τη δύσκολη προσωπική δοκιμασία που περνά.

Ο αρχηγός της «Βασίλισσας» έχασε τον πατέρα του μόλις λίγες ώρες πριν από το Game 2 της σειράς με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά της GBL, ωστόσο εξέφρασε την επιθυμία να βρίσκεται στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση της SUNEL Arena.

Την αποκάλυψη έκανε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου, μεταφέροντας τα λόγια του Έλληνα γκαρντ. «Μα πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη; Έχουμε αγώνα…», ήταν η χαρακτηριστική φράση του Φλιώνη, ο οποίος, παρά το βαρύ πένθος, δήλωσε παρών για το αποψινό ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Με αυτή του τη στάση, ο αρχηγός της ΑΕΚ δείχνει το δέσιμο που έχει με την ομάδα, σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της προσωπικής του ζωής.

H ανάρτηση του διευθυντή επικοινωνία της ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιώργου Νικολάου

«Τι κι αν μιλήσαμε όλοι μαζί του, με πρώτο τον προπονητή, για να πράξουμε το αυτονόητο;

Να τον πείσουμε, ότι προέχει να μείνει στην πατρίδα του, κοντά στη μητέρα και στ’ αδέλφια του, απερίσπαστος από τα μικρά και γήινα. Ο ίδιος μας έλεγε από χθες «μας πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη; Έχουμε αγώνα…»

Ο Δημήτρης συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας, και τελικά θα είναι ΠΑΡΩΝ!

Ο Δημήτρης, με τον αδιανόητο ψυχισμό και τον ανεπιτήδευτο ιδεαλισμό, «που δε γεννήθηκε στην ΑΕΚ», αλλά «ανδρώθηκε στην ΑΕΚ» και αποτελεί «ισόβιο μέλος της οικογένειάς μας», είναι το παιδί, που όλοι οι μπαμπάδες θα ‘θελαν…

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ του, που ξεκίνησε βιαστικά χθες το ταξίδι προς το Αιώνιο Φως, και που του μεταλαμπάδευσε τα ιδανικά της αφοσίωσης και της αξιοσύνης, θα ήταν/είναι υπερήφανος για τον σπουδαίο Γιο του! Και εμείς όλοι, εδώ, στην ΑΕΚ, είμαστε Υπερήφανοι.

ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΟΝ ΑΞΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΑΣ…

Κουράγιο, AΡΧΗΓΕ!»