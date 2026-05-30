Χαρδαλιάς: Τα εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην Αττική αποτελούν παράδειγμα για τις Περιφέρειες

Δυναμικό παρών έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR) Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (External Group Meeting) του ΕΛΚ, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου της Ρόδου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 Περιφερειαρχών και Δημάρχων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028 - 2034, που συμπίπτει με μια κρίσιμη συγκυρία για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Ο κ. Χαρδαλιάς τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του κοινού ψηφίσματος που υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή (Διακήρυξη της Ρόδου), το οποίο υπερτονίζει τη σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά το μέλλον της ευρωπαϊκής συνοχής, επισημαίνοντας παράλληλα στην ομιλία του, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσω του συγκεντρωτισμού, αλλά μέσω της εμπιστοσύνης προς τις Περιφερειες της.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: Η συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ε.Ε. «δεν μπορεί να αποτελεί μία στείρα τεχνοκρατική άσκηση επί χάρτου, είναι μια καθοριστική υπαρξιακή μάχη για το μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης του κάθε κράτους – μέλους της Ε.Ε.». Ανέφερε επίσης ότι η πολιτική συνοχής είναι μια από τις σαφέστερες εκφράσεις της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και πως μαζί με την Κοινή Αγροτική Πολιτική συγκαταλέγεται στις λίγες πολιτικές της Ε.Ε. που οι πολίτες μπορούν να βιώσουν τον αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

«Η Ευρώπη των Περιφερειών δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσω ενός μεγαλύτερου συγκεντρωτισμού, αλλά μέσω μιας μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Περιφέρειες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί μεσάζοντες ή εκτελεστές αποφάσεων της εκάστοτε κεντρικής κυβέρνησης. Αποτελούν στρατηγικούς παράγοντες με γνώση, εμπειρία και ευθύνη να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επενδύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε από τη Ρόδο είναι πως το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα πρέπει να σέβεται την επικουρικότητα, να προστατεύει την τοπική αυτονομία και να διασφαλίζει ότι καμία περιφέρεια και κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει πίσω» υπογράμμισε.

Οι τρεις κρίσιμοι πυλώνες

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε παράλληλα ότι η Περιφέρεια Αττικής, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, αναδεικνύει τρεις κρίσιμους πυλώνες:

1. Διασφάλιση δίκαιης κατανομής πόρων για όλες τις Περιφέρειες

«Ζητάμε έναν ειδικό, προστατευμένο προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες περιφερειών. Οι νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, είναι κρίσιμες, αλλά δεν πρέπει να χρηματοδοτηθούν εις βάρος της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η συνολική χρηματοδότηση πρέπει να ανέρχεται στο 1,27% του ΑΕΠ της ΕΕ, ώστε να καλυφθούν οι νέες προκλήσεις χωρίς να θυσιαστούν οι παραδοσιακές πολιτικές» σημείωσε.

2. Δεσμευτική συμμετοχή στη διαχείριση των πόρων

«Οι Περιφέρειες δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί «διαμεσολαβητές» ή εκτελεστές κεντρικών επιλογών. Είμαστε οι Αρχές που γνωρίζουν τις ανάγκες του πολίτη και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς. Οι περιφερειακές διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση και να συνεργάζονται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν αποτελεί θεσμική πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση αποτελεσματικότητας» όπως είπε.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ειδικά στην Αττική, σημειώνοντας ότι «αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η Πολιτική Συνοχής όταν εφαρμόζεται σωστά. Έργα όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο, μια επένδυση 370 εκατομμυρίων ευρώ, δεν είναι απλές γραμμές σε έναν προϋπολογισμό. Είναι επενδύσεις γενεών στην ποιότητα ζωής, που μεταμορφώνουν την παράκτια ζώνη σε έναν πράσινο και πολιτιστικό πνεύμονα».

3. Προστασία της τοπικής αυτονομίας

Ο κ. Χαρδαλιάς υποστήριξε επίσης τη θέσπιση ενός ισχυρού μηχανισμού διασφάλισης, όπου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εθνικές κυβερνήσεις δεν συμμορφώνονται με τα ορόσημα αρμοδιότητάς τους, οι πόροι να ανακατανέμονται απευθείας στις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις. «Οι τελικοί δικαιούχοι και οι πολίτες δεν πρέπει να τιμωρούνται για τις όποιες ενδεχόμενες αστοχίες ή καθυστερήσεις των κεντρικών κυβερνήσεων» σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι: «Αν οι πόλεις και οι περιφέρειες αποκλειστούν από τη λήψη αποφάσεων, υπονομεύεται η ίδια η δημοκρατική νομιμότητα της Ένωσης. Η Πολιτική Συνοχής και η Ανταγωνιστικότητα δεν είναι έννοιες αντικρουόμενες, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια ανταγωνιστική Ευρώπη αν οι περιφέρειές της δεν είναι ανθεκτικές, συνδεδεμένες και ικανές να καινοτομούν. Το μέλλον της κάθε χώρας απαιτεί «γραφεία με θέα στην περιφέρεια». Απαιτεί τολμηρές αποφάσεις που ενισχύουν τη διοικητική αυτονομία και δίνουν τα εργαλεία σε εμάς, που βρισκόμαστε πλησιέστερα στον πολίτη, να χτίσουμε μια πιο δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία».

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με κορυφαίους Ευρωπαίους θεσμικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων η Φινλανδή Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών Sari Rautio και ο Ισπανός Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Ανδαλουσίας Manuel Moreno Bonilla.

Την σύνοδο φιλοξένησε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ στην CoR Γιώργος Χατζημάρκος, ενώ στις διεργασίες συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Κωστής Χατζηδάκης, οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς και Φρέντι Μπελέρης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και τακτικό μέλος της δωδεκαμελούς Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Δημήτρης Πτωχός.