Οι δακτύλιοι του Κρόνου μπορεί να είναι νεότεροι από τους δεινόσαυρους - Άγνωστο πώς δημιουργήθηκαν

Snapshot Νέες αναλύσεις από την αποστολή Cassini δείχνουν ότι οι δακτύλιοι του Κρόνου μπορεί να είναι μόνο 100 έως 400 εκατομμύρια ετών, πολύ νεότεροι από τον πλανήτη και τους δεινόσαυρους.

Η φωτεινή και καθαρή εμφάνιση των δακτυλίων οφείλεται στο υψηλό ποσοστό υδρατμισμένου πάγου και την περιορισμένη ποσότητα σκόνης που τους ρυπαίνει.

Η υπόθεση Chrysalis προτείνει ότι οι δακτύλιοι σχηματίστηκαν από τη διάλυση ενός παγωμένου δορυφόρου πριν από 100

200 εκατομμύρια χρόνια.

Υπάρχουν επιστήμονες που αμφισβητούν την ηλικία των δακτυλίων, υποστηρίζοντας ότι η «ηλικία έκθεσης» δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην ηλικία σχηματισμού τους.

Οι δακτύλιοι του Κρόνου χάνουν υλικό με ρυθμό που υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρξουν για μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια ακόμη.

Οι λαμπεροί δακτύλιοι του Κρόνου είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα «θεάματα» του Ηλιακού Συστήματος. Ωστόσο, νέες αναλύσεις δεδομένων από την αποστολή Cassini της NASA δείχνουν ότι μπορεί να είναι πολύ νεότεροι απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Αυτό το συμπέρασμα έχει εμφανιστεί αρκετές φορές από το 2023, όταν μια μελέτη συνέδεσε την «καθαρότητα» των δακτυλίων με σχετικά σύντομη έκθεση σε διαστημική σκόνη.

Η ιδέα είναι εντυπωσιακή, καθώς ο ίδιος ο πλανήτης σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, σχεδόν την ίδια εποχή με τη δημιουργία του Ηλιακού Συστήματος. Αν οι δακτύλιοι είναι πράγματι νέοι, τότε ο Κρόνος για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του θα έμοιαζε πολύ διαφορετικός από την εικόνα που γνωρίζουμε σήμερα.

Ένας λόγος που οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι δακτύλιοι του Κρόνου μπορεί να είναι νέοι είναι ότι παραμένουν εξαιρετικά λαμπεροί και «καθαροί». Η πιο πρόσφατη εκτίμηση ηλικίας προέρχεται από μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances το 2023 από τον Sascha Kempf και τους συνεργάτες του. Χρησιμοποιώντας μετρήσεις από τον ανιχνευτή κοσμικής σκόνης του Cassini, η ομάδα υπολόγισε πόση διαπλανητική σκόνη πέφτει στο σύστημα του Κρόνου.

Οι κύριοι δακτύλιοι αποτελούνται κατά περίπου 95% έως 98% από υδρατμισμένο πάγο, κάτι που εξηγεί τη φωτεινή τους εμφάνιση. Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει μια μικρή ποσότητα πιο σκούρου υλικού αναμεμειγμένου, που αντιστοιχεί περίπου στο 0,1% έως 2% του όγκου των δακτυλίων.

Σύμφωνα με την ομάδα του Kempf, μεγάλο μέρος αυτής της «μόλυνσης» πιθανότατα προέρχεται από σκόνη που ταξιδεύει από άλλα σημεία του Ηλιακού Συστήματος. Συγκρίνοντας την τρέχουσα ποσότητα ρύπανσης με τη μετρούμενη ροή σκόνης, οι ερευνητές εκτίμησαν πόσο καιρό οι δακτύλιοι εκτίθενται σε αυτή τη βομβαρδιστική ροή.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, το αποτέλεσμα είναι κάπου μεταξύ 100 και 400 εκατομμυρίων ετών. Αυτός ο αριθμός αφορά την ηλικία έκθεσης των δακτυλίων και όχι απαραίτητα την ακριβή στιγμή σχηματισμού τους, αλλά υποδηλώνει ένα σύστημα πολύ νεότερο σε σχέση με τον ίδιο τον πλανήτη.

Ένα «χαμένο» φεγγάρι θα μπορούσε να εξηγήσει από πού προήλθαν οι δακτύλιοι

Το Cassini έδωσε ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ. Το 2019, μια μελέτη υπό τον Luciano Less χρησιμοποίησε δεδομένα από τις τελευταίες τροχιές του σκάφους για να εκτιμήσει τη μάζα των δακτυλίων του Κρόνου.

Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι δακτύλιοι έχουν περίπου τη μισή μάζα του φεγγαριού Μίμας. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ένα σχετικά «ελαφρύ» σύστημα δακτυλίων ταιριάζει πιο εύκολα με μια νεότερη ηλικία, καθώς απαιτείται λιγότερο υλικό για να εξηγηθεί η σημερινή ποσότητα ρύπανσης.

Μια από τις προτεινόμενες εξηγήσεις είναι η υπόθεση Chrysalis, που δημοσιεύτηκε στο Science το 2022. Σε αυτό το σενάριο, ο γιγάντιος πλανήτης είχε κάποτε έναν επιπλέον παγωμένο δορυφόρο με το όνομα Chrysalis, περίπου στο μέγεθος του Ιαπετού.

Οι συγγραφείς της ιδέας υποστηρίζουν ότι το φεγγάρι αυτό έγινε ασταθές πριν από περίπου 100 έως 200 εκατομμύρια χρόνια και πλησίασε υπερβολικά τον Κρόνο. Η βαρύτητα του πλανήτη το διέλυσε, με το μεγαλύτερο μέρος των θραυσμάτων να πέφτει στον Κρόνο και ένα μικρό μέρος να παραμένει σε τροχιά και τελικά να σχηματίζει τους δακτυλίους.

Η υπόθεση έχει τραβήξει το ενδιαφέρον γιατί επιχειρεί επίσης να εξηγήσει τη σημερινή κλίση του Κρόνου κατά 26,7 μοίρες, συνδέοντας δύο μακροχρόνια μυστήρια με ένα ενιαίο γεγονός.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι οι δακτύλιοι είναι πραγματικά νέοι

Το βασικό σημείο διαφωνίας είναι ότι η ηλικία «έκθεσης» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ηλικία σχηματισμού. Μια μελέτη του 2026 από τους Gregorio Ricerchi και Aurélien Crida, που δημοσιεύτηκε στο Icarus, υποστηρίζει ότι ο υπολογισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις παραδοχές για το πώς κινείται το υλικό μέσα στο σύστημα των δακτυλίων.

Αν η σκόνη απομακρύνεται συνεχώς μέσω διαδικασιών όπως συγκρούσεις, διασπορά ή πτώση προς τον Κρόνο, τότε το επίπεδο «ρύπανσης» που παρατηρούμε σήμερα δεν λειτουργεί σαν ένα απλό ρολόι.

Οι Ricerchi και Crida ανέφεραν ότι το σύστημα των δακτυλίων, το οποίο φαίνεται να έχει εκτεθεί μόνο για μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι πολύ παλαιότερο. Σε αυτή την περίπτωση, οι δακτύλιοι ίσως να χρονολογούνται σχεδόν από τα πρώτα στάδια της ιστορίας του Ηλιακού Συστήματος.

Ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία είναι ότι οι δακτύλιοι του Κρόνου χάνουν σταδιακά υλικό. Παρατηρήσεις από το Cassini έδειξαν ότι μέρος της ύλης τους κατευθύνεται αργά προς την ατμόσφαιρα του Κρόνου, φθείροντας σταδιακά το σύστημα. Σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις, οι δακτύλιοι μπορεί να έχουν από δεκάδες εκατομμύρια έως μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια ζωής ακόμη με τους σημερινούς ρυθμούς απώλειας.