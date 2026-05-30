Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑΛ

Τις απαντήσεις των θεμάτων στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2026 δίνει το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO».

Τα θέματα στα Νέα Ελληνικά των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνις 2026 επικεντρώθηκαν στην έννοια του ονείρου και ειδικά, για τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Τα κείμενα που δόθηκαν στα παιδιά ήταν μία συνέντευξη του Ντέιβιντ Χολάντερ για το βιβλίο του «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο» και το ποίημα «Ζωγραφίζω» της Μαρίας Σκουρολιάκου.

Τα σημερινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους διαγωνιζόμενους μαθητές των ΕΠΑΛ μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, εύστοχα και απόλυτα εναρμονισμένα με τους σύγχρονους προβληματισμούς.

Αναλυτικά οι απαντήσεις των θεμάτων στα Νέα Ελληνικά:

Τα σημερινά θέματα των Νέων Ελληνικών για τους διαγωνιζόμενους μαθητές των ΕΠΑΛ μπορούν να χαρακτηριστούν βατά, εύστοχα και απόλυτα εναρμονισμένα με τους σύγχρονους προβληματισμούς.

Το μη λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί μια συνέντευξη του Ντέιβιντ Χόλαντερ, διακεκριμένου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο», μέσα από την οποία αναδεικνύεται το μπάσκετ ως μία φιλοσοφία ζωής. Στο δοθέν κείμενο παρουσιάζεται η έννοια της προσαρμοστικότητας χωρίς «σταθερές θέσεις» σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, που αγγίζει το ζήτημα των εφοδίων τα οποία καλούνται να κατέχουν οι νέοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Είναι ακριβώς ο προβληματισμός που κυριαρχούν στα ανάλογα με μέλλον της εκπαίδευσης και τις ανάγκες των μαθητών μας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως το Νέο Φροντιστήριο και το Homework. Οι ασκήσεις χαρακτηρίζονται από σαφήνεια στα ζητούμενα χωρίς να κρύβουν παγίδες στην εύρεση των απαντήσεων.

Η συγγραφή άρθρου για τα εφόδια των νέων στον σύγχρονο κόσμο είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν προετοιμαστεί επαρκώς οι μαθητές μας. Οι υποψήφιοι είχαν άφθονο υλικό, τόσο από το ίδιο το κείμενο όσο και από τη γενικότερη προετοιμασία τους, για να αναπτύξουν τη σκέψη τους.

Το λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα ποίημα της κα. Μαρίας Σκουρολιάκου. Χαρακτηρίζεται προσιτό για τους μαθητές ως προς τα αισιόδοξα νοήματα που εμπεριέχει. Οι δραστηριότητες ήταν απολύτως αναμενόμενες και αποτελούν κλασικές φροντιστηριακές ασκήσεις ρουτίνας που δεν αιφνιδιάζουν τους μαθητές.

Η εξέταση στο σύνολό της επιβραβεύει τη μεθοδική και στοχευμένη δουλειά της χρονιάς, χωρίς να εξαντλεί τους μαθητές.

