Διασυρμός για τον Ραχίμ Στέρλινγκ: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών

Ο πρώην άσος του αγγλικού ποδοσφαίρου Ραχίμ Στέρλινγκ συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από τροχαίο με τη Lamborghini του.

Η αστυνομία σταμάτησε τον 31χρονο στον αυτοκινητόδρομο Μ3 στο Χάμσαϊρ στις 9 το πρωί της Πέμπτης.

Ο Στέρλινγκ, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στη ολλανδική Φέγενορντ, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Ο πρώην σταρ της Premier League συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από πρόσκρουση της Lamborghini του στις προστατευτικές μπάρες του αυτοκινητόδρομου.

Ο πρώην παίκτης της Αγγλίας, της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι, 31 ετών, κινούνταν στον Μ3 το πρωί της Πέμπτης όταν συνέβη το ατύχημα.

Η αστυνομία τον σταμάτησε στο ρεύμα προς τα νότια στο Χάμσαϊρ περίπου στις 9 το πρωί και τον συνέλαβε.

Ο Στέρλινγκ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από την Τσέλσι τον Ιανουάριο πριν υπογράψει στη Φέγενορντ, σύμφωνα με πηγές αντιμετώπιζε δυσκολίες το τελευταίο διάστημα.

Κατηγορείται για οδήγηση ενώ δεν ήταν σε θέση να το κάνει λόγω ναρκωτικών, για επικίνδυνη οδήγηση, για κατοχή ναρκωτικής ουσίας κατηγορίας C και για άρνηση παροχής δείγματος.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή των ερευνών.

Οι ουσίες κατηγορίας C περιλαμβάνουν ηρεμιστικά όπως το βάλιουμ, καθώς και στεροειδή, «laughing gas» και GHB.

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ δήλωσε: «Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Πέμπτης, λάβαμε αναφορές ότι μια Lamborghini είχε συγκρουστεί με προστατευτικά κιγκλιδώματα στον Μ3 προς τα νότια, κοντά στον κόμβο Μίνλεϊ.

Δεν εμπλέκονταν άλλα οχήματα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο οδηγός, ένας 31χρονος άνδρας από το Μπέρκσαϊρ, συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή ναρκωτικής ουσίας κατηγορίας C και άρνηση παροχής δείγματος. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.»

Ο Στέρλινγκ ήταν μόλις 15 ετών όταν αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ από την ακαδημία της QPR το 2010. Έγινε αγαπημένος των φιλάθλων στο Άνφιλντ, πριν μια διαφωνία για το συμβόλαιο τον οδηγήσει στη Μάντσεστερ Σίτι το 2015.

Εκεί γνώρισε μεγάλη επιτυχία, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα Premier League, πέντε Carabao Cup και ένα Κύπελλο Αγγλίας.

Λιγότερο επιτυχημένα ήταν τα περάσματά του από την Τσέλσι και την Άρσεναλ, ενώ μεταγράφηκε στη Φέγενορντ ως ελεύθερος τον Φεβρουάριο.

Ο Στέρλινγκ έχει επίσης 82 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, με 20 γκολ.

Είναι αρραβωνιασμένος με την Πέιτζ Μίλιαν, 30 ετών, με την οποία έχει δύο παιδιά.

Πηγή κοντά του δήλωσε: «Ήταν ένας κορυφαίος Άγγλος διεθνής που οδήγησε την εθνική ομάδα σε σημαντικές επιτυχίες την τελευταία δεκαετία και τα τελευταία χρόνια έχει νιώσει ότι τον έχουν κάνει να αισθάνεται άχρηστος και ξεχασμένος. Το ψυχολογικό βάρος που του προκάλεσε αυτό είναι ανυπολόγιστο.»