Νέα εποχή στην αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού: Γονιδιακό τεστ σώζει από... χημειοθεραπείες

Snapshot Μια γονιδιωματική εξέταση μπορεί νατοπίσει ποιες γυναίκες με καρκίνο του μαστού μπορούν να αποφύγουν τη χημειοθεραπεία χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος υποτροπής.

Η κλινική δοκιμή Optima έδειξε ότι ασθενείς με χαμηλή βαθμολογία στο τεστ Prosigna μπορούν να θεραπευτούν μόνο με ορμονοθεραπεία με εξίσου καλά αποτελέσματα.

Πέντε χρόνια μετά τη θεραπεία, το 94% των ασθενών που απέφυγαν τη χημειοθεραπεία ήταν ζωντανοί και χωρίς υποτροπή, έναντι 95% αυτών που έλαβαν και χημειοθεραπεία.

Η χρήση του γονιδιωματικού τεστ επιτρέπει πιο εξατομικευμένη και ακριβή θεραπεία, μειώνοντας τη σωματική και συναισθηματική επιβάρυνση των ασθενών από την τοξικότητα της χημειοθεραπείας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να αλλάξουν παγκοσμίως τις κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Snapshot powered by AI

Εκατομμύρια γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα μπορούσαν να γλιτώσουν τη χημειοθεραπεία με μια πρωτοποριακή γονιδιωματική εξέταση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής που θα μπορούσε να μεταμορφώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως. Η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού , την πιο διαδεδομένη μορφή της νόσου στον κόσμο, περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των όγκων. Η χημειοθεραπεία συνήθως συνιστάται όταν οι γιατροί πιστεύουν ότι υπάρχει κίνδυνος υποτροπής της νόσου.

Ωστόσο, οι τοξικές παρενέργειες της χημειοθεραπείας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τριχόπτωση, εξανθήματα, ναυτία, αϋπνία και κόπωση, είναι σωματικά και συναισθηματικά εξαντλητικές για τις ασθενείς. Ορισμένες γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίσουν συνέπειες που αλλάζουν τη ζωή τους, όπως υπογονιμότητα, γνωστική εξασθένηση ή πρόωρη εμμηνόπαυση.

Για δεκαετίες, οι ασθενείς είχαν ελάχιστες επιλογές. Τώρα, οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει ένα γονιδιωματικό τεστ που μπορεί να εντοπίσει ποιος χρειάζεται χημειοθεραπεία και ποιος όχι. Η ανακάλυψη αυτή επιτρέπει στους γιατρούς να προσδιορίσουν ποιοι ασθενείς μπορούν να την παραλείψουν με ασφάλεια, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή εξατομικευμένης ιατρικής.

Τα αποτελέσματα μιας διεθνούς μελέτης υποδηλώνουν ότι εκατομμύρια γυναίκες θα μπορούσαν να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία, γλιτώνοντάς από παρενέργειες χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος υποτροπής του καρκίνου. Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σήμερα (30/5) στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο, την ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, στο Σικάγο.

Η κλινική δοκιμή Optima, με επικεφαλής το University College London, παρακολούθησε περισσότερες από 4.000 ασθενείς που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊλάνδη. Διαπίστωσε ότι όσες είχαν χαμηλή βαθμολογία στο γονιδιωματικό τεστ μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια μόνο με ορμονοθεραπεία.

Μία γυναίκα που συμμετείχε στη δοκιμή δήλωσε στον Guardian ότι το γεγονός ότι μπορούσε να παραλείψει τη χημειοθεραπεία την έκανε να νιώσει «ότι είναι ...Χριστούγεννα». Εννέα χρόνια μετά τη διάγνωση, την εξέταση και την παράλειψη της χημειοθεραπείας, είναι υγιής και απολαμβάνει μια πλήρη και δραστήρια ζωή.

Ο καθηγητής Rob Stein, επικεφαλής ερευνητής της κλινικής δοκιμής και καθηγητής ογκολογίας μαστού στο UCL, δήλωσε: «Η Optima αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια πρόκληση στη φροντίδα του καρκίνου του μαστού: τον εντοπισμό του ποιος πραγματικά ωφελείται από τη χημειοθεραπεία και ποιος όχι. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι πολλοί ασθενείς μπορούν να αποφύγουν με ασφάλεια τη χημειοθεραπεία χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τα αποτελέσματά τους.»

«Αυτά τα αποτελέσματα σηματοδοτούν ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα προς μια πιο εξατομικευμένη θεραπεία. Η κλινική δοκιμή χρησιμοποίησε με επιτυχία τη βιολογία του όγκου για να καθοδηγήσει τις αποφάσεις αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακά κλινικά χαρακτηριστικά.»

«Για τους ασθενείς, αυτό σημαίνει ότι πολλοί μπορεί να γλιτώσουν το σωματικό και συναισθηματικό βάρος της χημειοθεραπείας και τις πιθανές μακροπρόθεσμες παρενέργειές της. Για τα συστήματα υγείας, αντιπροσωπεύει μια πιο αποτελεσματική και τεκμηριωμένη χρήση των πόρων.»

Το τεστ Prosigna, που κατασκευάζεται από την παγκόσμια διαγνωστική εταιρεία Veracyte, αναλύει τη δραστηριότητα 50 γονιδίων στον ιστό του όγκου. Προσδιορίζει τον μοριακό υποτύπο και παρέχει μια βαθμολογία που αποκαλύπτει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου του μαστού την επόμενη δεκαετία, βοηθώντας τους γιατρούς να αποφασίσουν εάν η χημειοθεραπεία αξίζει τον κόπο ή όχι.

Η τυχαιοποιημένη δοκιμή περιελάμβανε 4.429 ασθενείς ηλικίας 40 ετών και άνω με ορμονοθετικό καρκίνο του μαστού. Αυτή είναι η πιο κοινή μορφή καρκίνου του μαστού, που αντιπροσωπεύει έως και το 80% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού παγκοσμίως.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μία από τις δύο ομάδες θεραπείας. Στην ομάδα τυπικής θεραπείας, οι ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από ορμονοθεραπεία. Στη δεύτερη ομάδα, οι ασθενείς αναλύθηκαν με το γονιδιωματικό τεστ. Όσοι είχαν υψηλή βαθμολογία έλαβαν χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία. Όσοι είχαν χαμηλή βαθμολογία έλαβαν μόνο ορμονοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία και άλλες θεραπείες χορηγήθηκαν ως συνήθως και στις δύο ομάδες.

Στη δεύτερη ομάδα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά παρόμοια είτε χορηγήθηκε χημειοθεραπεία είτε όχι. Πέντε χρόνια μετά τη θεραπεία, το 95% όσων έλαβαν χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία ήταν ζωντανοί και απαλλαγμένοι από υποτροπή καρκίνου του μαστού, ενώ το 94% όσων παρέλειψαν τη χημειοθεραπεία ήταν επίσης ζωντανοί και απαλλαγμένοι από υποτροπή.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι για όσους είχαν χαμηλές βαθμολογίες στις εξετάσεις, η χημειοθεραπεία προσέφερε μικρό ή καθόλου πρόσθετο όφελος, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούσαν με ασφάλεια να την αποφύγουν και τις παρενέργειές της.

Ο καθηγητής Iain MacPherson, συν-επικεφαλής ερευνητής και καθηγητής ογκολογίας μαστού στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε: «Αυτά τα ευρήματα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην παροχή πιο εξατομικευμένης και ακριβούς φροντίδας, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις θεραπείας καθοδηγούνται από αυτό που θα βελτιώσει πραγματικά τα αποτελέσματα για τους ασθενείς, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή τοξικότητα. Ο πιθανός αντίκτυπος τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις υπηρεσίες υγείας είναι σημαντικός.»