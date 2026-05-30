Η Stellantis έχει απάντηση στο σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Tesla

Του Γιάννη Σκουφή

Η μάχη της αυτόνομης οδήγησης περνά πλέον σε νέο επίπεδο, με τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να επιταχύνουν την εξέλιξη τεχνολογιών hands-free μετακίνησης.

Συγκεκριμένα, μετά την πρόσφατη παρουσίαση της Tesla στο Άμστερνταμ, όπου η αμερικανική εταιρεία έδειξε τις δυνατότητες της εξελιγμένης πλατφόρμας Full Self-Driving στην ευρωπαϊκή αγορά, τώρα και η Stellantis αποκαλύπτει τα δικά της φιλόδοξα σχέδια.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2++, το οποίο υπόσχεται hands-free μετακινήσεις «από πόρτα σε πόρτα». Σε αντίθεση με τα περισσότερα σημερινά συστήματα που λειτουργούν κυρίως σε αυτοκινητόδρομους, η νέα τεχνολογία της Stellantis θα μπορεί να χρησιμοποιείται και σε αστικές διαδρομές, με το αυτοκίνητο να διαχειρίζεται επιτάχυνση, φρενάρισμα και τιμόνι υπό την επίβλεψη πάντα του οδηγού.

Για την εξέλιξη του συστήματος, η Stellantis συνεργάζεται με τη Wayve, μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης από τη Βρετανία που ειδικεύεται σε προηγμένο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο σύστημα θα βασίζεται σε κάμερες και αισθητήρες υψηλής ακρίβειας, ενώ ήδη δοκιμάζεται πάνω σε πρωτότυπα Jeep Grand Cherokee.

Η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας αναμένεται το 2028 σε μοντέλο της Stellantis που προορίζεται για την αγορά της Βορείου Αμερικής. Παράλληλα, από το 2027 ο όμιλος θα λανσάρει και ένα πιο προσιτό σύστημα Επιπέδου 2+ σε περισσότερα μοντέλα μέσω της συνεργασίας του με την Qualcomm.

Η νέα αυτή κίνηση δείχνει ξεκάθαρα πως η Stellantis δεν θέλει να αφήσει την Tesla μόνη της στην επόμενη εποχή της αυτόνομης οδήγησης, καθώς η τεχνολογία hands-free εξελίσσεται πλέον σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

