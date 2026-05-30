Καιρός: Τι να περιμένουμε του Αγίου Πνεύματος - Η τελική πρόγνωση Αρναούτογλου

Από την Κυριακή, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με μειωμένη ένταση ανέμων και αυξημένη υγρασία, παράγοντες που θα αυξήσουν το αίσθημα δυσφορίας, σύμφωνα με τον προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου.

Οι τελευταίες προγνώσεις και οι χάρτες καιρού δείχνουν τις εξελίξεις για το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταβολή του καιρού και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

Το Σάββατο περιμένουμε μια μικρή μείωση της θερμοκρασίας κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στα ορεινά τμήματα θα συνεχιστεί η αστάθεια με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι βροχές αυτές θα είναι σύντομης διάρκειας, ωστόσο θα επηρεάσουν τοπικά τις ορεινές περιοχές.

Από την Κυριακή 31 Μαΐου, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί ξανά, ενώ η εξασθένηση των ανέμων και η ενίσχυση της σχετικής υγρασίας, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια και νησιωτικά τμήματα, θα δημιουργήσουν αίσθημα δυσφορίας.

Ο συνδυασμός αυτός καθιστά απαραίτητη την προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες, ιδίως για ευπαθείς ομάδες και όσους εκτίθενται για μεγάλα διαστήματα σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, ο προγνώστης επισημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείονται τοπικές, απογευματινές μπόρες στα ορεινά, φαινόμενα που είναι συνηθισμένα αυτή την περίοδο και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο.

Η προσεχής εβδομάδα χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια στα ορεινά και παράλληλα από θερμοκρασιακή άνοδο που σε συνδυασμό με την υγρασία μπορεί να δημιουργήσει δυσφορία, ειδικά σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

