Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10,5 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγάθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Κάσο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10,5 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.
