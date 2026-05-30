Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

Σεισμός μεγάθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Κάσο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.

Διαβάστε επίσης