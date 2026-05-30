Συλλυπητηρια Ανδρουλάκη για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Κορινθίας, Νίκου Ταγαρά, απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ταγαράς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

