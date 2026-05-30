ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία - Ποια η θέση της Ελλάδας

Για την κατάσταση στην Ουκρανία ενημερώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και κατόπιν αιτήματος της χώρας, που υποστηρίχθηκε από τη Λετονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Δανία και το Ην. Βασίλειο.

Η Ελλάδα εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις ζημιές που υπέστησαν διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και κάλεσε τη Ρωσία να απέχει από προειδοποιήσεις ή απειλές κατά διπλωματικών αποστολών και πρεσβειών, με πλήρη σεβασμό στη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, καταδίκασε κάθε επίθεση κατά αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και ανθρωπιστικού προσωπικού, οπουδήποτε και αν σημειώνεται, και υπενθύμισε ότι η προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις είναι απόλυτη, άνευ όρων και αδιαπραγμάτευτη.

Εξέφρασε την αποδοκιμασία της για τις ζημιές σε περισσότερα από 10 πολιτιστικά ιδρύματα στο Κίεβο και συντάχθηκε με την UNESCO στην καταδίκη κάθε επίθεσης κατά πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη για άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ως αναγκαίο βήμα προς την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι οι ρωσικές «μεγάλης κλίμακας επιθέσεις» της 23ης και 24ης Μαΐου «υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της στιγμής». Όπως ανέφερε, από τον Φεβρουάριο του 2022 έχουν σκοτωθεί «περισσότεροι από 15.000 άμαχοι» στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων «σχεδόν 800 παιδιά», ενώ «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνεχίζονται».

Περιγράφοντας την κατάσταση ως ολοένα πιο επικίνδυνη, σημείωσε ότι η γραμμή του μετώπου είναι «ουσιαστικά παγωμένη», με «σμήνη drones» να προκαλούν βαριές απώλειες, ενώ πολιτικές υποδομές, ιδίως ενεργειακές, καταστρέφονται «σε τεράστια κλίμακα». Προειδοποίησε ότι η «κλιμάκωση» και η «εντατικοποίηση» του πολέμου κινδυνεύουν «να βγουν εκτός ελέγχου», με «άγνωστες και ακούσιες συνέπειες».

Ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι «η σημερινή πορεία δεν είναι βιώσιμη» και ότι «ο φαύλος κύκλος θανάτου πρέπει να σταματήσει», ζητώντας «άμεση και διαρκή» αποκλιμάκωση, «πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και «περισσότερη διπλωματία». Κλείνοντας,, υπογράμμισε πως απαιτείται μια «δίκαιη, διαρκής και συνολική ειρήνη» σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και ότι «η ώρα της ειρήνης είναι τώρα».

