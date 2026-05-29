Γερμανία: Σε αυτές τις γερμανικές μεγάλες πόλεις τα ενοίκια είναι τα πιο χαμηλά

Σε 15 από τις 71 πόλεις τα ζητούμενα ενοίκια ήταν κάτω από 8,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο

Arial view of Berlin's Wilmersdorf district with office buildings and apartment houses close to the catholic St. Ludwig church in Berlin, Germany, Tuesday, Aug. 26, 2025. (AP Photo/Michael Sohn)
Στις μεγάλες πόλεις τα ενοίκια είναι ακριβά; Όχι σε όλες. Μια ανάλυση δείχνει σε ποιες μεγάλες πόλεις της Γερμανίας η στέγαση παραμένει σχετικά οικονομική.

Όταν γίνεται λόγος για την «τρέλα των ενοικίων» στη Γερμανία, συνήθως αναφέρονται πόλεις όπως το Μόναχο, το Αμβούργο ή το Βερολίνο. Όμως πέρα από αυτά τα μητροπολιτικά κέντρα, η ζωή στην πόλη μπορεί να είναι σχετικά φθηνή, όπως δείχνει ανάλυση του Immoscout24. Σύμφωνα με αυτή, σε κάθε δεύτερη γερμανική μεγάλη πόλη οι ενοικιαστές μπορούν να βρουν κατοικία με λιγότερα από 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε δέκα μεγάλες πόλεις τα ενοίκια είναι ακόμη και κάτω από 8 ευρώ.

Για σύγκριση: στις οκτώ μεγαλύτερες μητροπόλεις (Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, Κολωνία, Φρανκφούρτη, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Λειψία) οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο που υπολογίζει η Immoscout ανέρχονται κατά μέσο όρο σχεδόν στα 14 ευρώ.

Μεγάλες πόλεις με χαμηλά ενοίκια

Για την ανάλυση, η πλατφόρμα ακινήτων εξέτασε τις τιμές ζητούμενων ενοικίων για υφιστάμενα διαμερίσματα ηλικίας τουλάχιστον τριών ετών, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Δεν περιλαμβάνονται νεόδμητα διαμερίσματα (που είναι συνήθως ακριβότερα), ούτε υφιστάμενες μισθώσεις (που τείνουν να είναι φθηνότερες). Εξετάστηκαν συνολικά 71 γερμανικές πόλεις με πάνω από 100.000 κατοίκους. Όλες οι τιμές αφορούν καθαρά ενοίκια.

Σε 15 από τις 71 πόλεις τα ζητούμενα ενοίκια ήταν κάτω από 8,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, κυρίως στο Ρουρ. Στις πιο φθηνές πόλεις περιλαμβάνονται επίσης το Σάαρμπρυκεν (8,12 €), η Χάλε (7,71 €), το Μαγδεμβούργο (7,39 €), το Μπρέμερχαφεν (7,34 €) και το Ζαλτσγκίτερ (7,15 €). Η φθηνότερη μεγάλη πόλη είναι το Κέμνιτς με 6,27 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. αυτό αντιστοιχεί σε μηνιαίο καθαρό ενοίκιο περίπου 439 ευρώ.

Σε άλλες 22 μεγάλες πόλεις τα ενοίκια παραμένουν κάτω από τα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αυτές περιλαμβάνονται επίσης πολλές πόλεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας αλλά και της Κάτω Σαξονίας, όπως το Γκέτινγκεν (8,52 €), το Όσναμπρυκ και το Όλντενμπουργκ (9,85 €). Με τη Λειψία (8,90 €), το Ντόρτμουντ (8,76 €), τη Βρέμη (9,93 €), το Έσσεν (9,14 €) και τη Δρέσδη (9,54 €) εμφανίζονται ακόμη και μεγάλα αστικά κέντρα με περίπου 600.000 κατοίκους σε αυτή την κατηγορία. Στη νότια Γερμανία, αντίθετα, δεν υπάρχει καμία μεγάλη πόλη με ενοίκια κάτω από 10 ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μέσους όρους ζητούμενων ενοικίων. Ακόμη και μέσα στην ίδια πόλη η διακύμανση μπορεί να είναι μεγάλη. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφορές στην αγορά κατοικίας μεταξύ των πόλεων.

«Ενώ οι αγορές ενοικίων στις μητροπόλεις παραμένουν πιεσμένες, στη Γερμανία εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές μεγάλες πόλεις με σχετικά συγκρατημένα ζητούμενα ενοίκια», σχολιάζει η διευθύνουσα σύμβουλος της Immoscout, Gesa Crockford, στην ανάλυση. «Αυτές οι πόλεις συχνά δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά προσφέρουν καλή υποδομή σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές».

