Θεσσαλονίκη: Άγριο επεισόδιο με μαχαίρωμα στον Εύοσμο - Ένας σοβαρά τραυματίας

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, ένας άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στην οδό Ολύμπου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι προηγήθηκε σοβαρό επεισόδιο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Υπήρξαν φόβοι αρχικά ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του, ωστόσο έπειτα από προσπάθειες των γιατρών ανέκτησε τις αισθήσεις του και αυτήν την ώρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

