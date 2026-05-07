Ηράκλειο: Στη φυλακή κι ο ανήλικος για το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι στο αιματηρό συμβάν έξω από μπαρ στο Ηράκλειο. Μετά τα δύο αδέλφια 23 και 18 ετών, προφυλακίστηκε έπειτα από την απολογία του κι ο τρίτος της παρέας, ένας 17χρονος.

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 57χρονο εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος. Ο 17χρονος, θα οδηγηθεί στο κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Τον μαχαίρωσαν, επιχείρησαν να τον πατήσουν με το αυτοκίνητο

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν οι τρεις νεαροί επιχείρησαν να μπουν στο μπαρ, χωρίς όμως να τους επιτραπεί η είσοδος από τον 57χρονο πορτιέρη.

Οι νεαροί επέστρεψαν για να τον εκδικηθούν. Αφού τον μαχαίρωσαν, όταν επιχείρησε να τους καταδιώξει, επιχείρησαν να τον πατήσουν με το αυτοκίνητο. Οι Αρχές εντόπισαν άμεσα τον 23χρονο, ενώ ο 18χρονος αδερφός του και ο 17χρονος ανήλικος, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, παραδόθηκαν δύο ημέρες αργότερα στις Αρχές.

