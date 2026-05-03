Ηράκλειο: Πήγαν να πατήσουν τον πορτιέρη αφού πρώτα τον μαχαίρωσαν

Οι τρεις νεαροί, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος, γύρισαν στο μπαρ με όπλο και μαχαίρι και αφού μαχαίρωσαν τον 57χρονο πορτιέρη στον μηρό, ενώ επιχείρησαν να τον πατήσουν με το αυτοκίνητό τους

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Τρεις νεαροί, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 57χρονο πορτιέρη μπαρ στο Ηράκλειο μετά από απόρριψη εισόδου.
  • Ο πορτιέρης τραυματίστηκε στον μηρό και προσπάθησε να καταδιώξει τους δράστες πεζός, ενώ αυτοί επιχείρησαν να τον πατήσουν με το αυτοκίνητο.
  • Δύο από τους τρεις νεαρούς έχουν ήδη εμφανιστεί στις αρχές, ενώ ο ανήλικος αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα.
  • Στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.
  • Οι δικηγόροι των νεαρών καλούν τους πελάτες τους να παραδοθούν πριν εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.
Βίντεο που προκαλεί αποτροπιασμό βγήκε στη δημοσιότητα από την επίθεση των τριών νεαρών σε πορτιέρη μπαρ στο Ηράκλειο, επειδή τους... έριξε πόρτα, κι εκείνοι επέστρεψαν για να τον εκδικηθούν.

Οι τρεις νεαροί, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος, γύρισαν στο μπαρ με όπλο και μαχαίρι και αφού μαχαίρωσαν τον 57χρονο πορτιέρη στον μηρό, εκείνος προσπάθησε να τους καταδιώξει όντας πεζός.

Εκείνοι επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο με το οποίο είχαν πάει στο σημείο, κι επιχείρησαν να τον πατήσουν.

Οι δύο από τους τρεις νεαρούς έχουν βρεθεί ήδη ενώπιον των Αρχών, με τον πρώτο να έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ ο δεύτερος παρουσιάστηκε σήμερα συνοδεία του δικηγόρου του. Ο τρίτος, που είναι κι ανήλικος, αναμένεται να πράξει ομοίως ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Και στους τρεις νεαρούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, με τους δικηγόρους τους να τους καλούν να παραδοθούν πριν εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

