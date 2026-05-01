Ηράκλειο: Δεν τους άφησαν να μπουν σε μπαρ και επέστρεψαν οπλισμένοι, τραυματίζοντας την υποδοχή

Τρεις νεαροί, οπλισμένοι με μαχαίρια και πιστόλια κρότου, προκάλεσαν ένταση έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο

  • Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο πορτιέρης αρνήθηκε την είσοδο στους νεαρούς, που επέστρεψαν αργότερα με όπλα και κουκούλες.
  • Ο 23χρονος από τους δράστες συνελήφθη μετά από καταδίωξη, ενώ οι υπόλοιποι διέφυγαν πεζοί.
  • Κατά τη διαφυγή, οι δράστες κινήθηκαν αντίθετα στην κυκλοφορία και εγκατέλειψαν το όχημα μετά από σύγκρουση.
  • Το όχημα μεταφέρθηκε για εξέταση, και οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των άλλων εμπλεκομένων.
Λίγες ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε έξω από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο, στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ την ένταση, η οποία γρήγορα μεταφέρθηκε και στον δρόμο.

Στο υλικό που δημοσίευσε το cretalive.gr, διακρίνονται τρεις νεαροί να κρατούν όπλα και μαχαίρια. Αρχικά αποχωρούν από το σημείο, ωστόσο επιστρέφουν λίγο αργότερα, δείχνοντας ξεκάθαρα επιθετικές διαθέσεις και χωρίς καμία πρόθεση να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Στο ίδιο βίντεο αποτυπώνεται και η στιγμή που έρχονται αντιμέτωποι με εργαζόμενο του καταστήματος, ο οποίος βγαίνει έξω κρατώντας μαγκούρα και αντιδρά έντονα, αποτυπώνοντας το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο αδέλφια, ηλικίας 23 και 18 ετών, καθώς και ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Ο 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί έπειτα από καταδίωξη.

Όπως προκύπτει, οι εμπλεκόμενοι εγκατέλειψαν το όχημά τους κατά τη διαφυγή, αφού προηγουμένως κινούνταν αντίθετα στη λεωφόρο Ιωνίας, επιχειρώντας να αποφύγουν τη σύλληψη. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι στην περιοχή βρίσκονταν ήδη αστυνομικές δυνάμεις για άλλο περιστατικό, γεγονός που επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση.

Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε όταν οι τρεις νεαροί επιχείρησαν να μπουν στο μπαρ, ωστόσο ο πορτιέρης τούς αρνήθηκε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Η άρνηση αυτή φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για την επικίνδυνη κλιμάκωση που ακολούθησε.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι νεαροί αποχώρησαν αρχικά προς περιοχή της Μεσσαράς, όπου φέρονται να εξοπλίστηκαν με κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο κατάστημα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, και υπό την απειλή όπλων ακινητοποίησαν έναν 57χρονο εργαζόμενο, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, πάνω από το γόνατο. Παράλληλα, φέρονται να πυροβόλησαν και στον αέρα.

Ακολούθως, επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, ωστόσο καταδιώχθηκαν. Κατά τη διαφυγή τους κινήθηκαν αντίθετα στην κυκλοφορία και φέρονται να προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, πριν εγκαταλείψουν το όχημα και τραπούν σε φυγή πεζοί. Ο 23χρονος τελικά συνελήφθη έπειτα από επεισοδιακή επιχείρηση των αστυνομικών.

Το όχημα των δραστών, στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και φθορές, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για περαιτέρω εξέταση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

