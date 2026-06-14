Το συγκινητικό αντίο του γιου του «καπετάν Γιάννη» Σκοπελίτη - «Σε περιμένει ο παππούς»

Ο γιος του Καπετάν Γιάννη τον αποχαιρέτησε με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση, γεμάτη ευγνωμοσύνη, αγάπη και λόγια καρδιάς

Το συγκινητικό αντίο του γιου του «καπετάν Γιάννη» Σκοπελίτη - «Σε περιμένει ο παππούς»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιωάννης Σκοπελίτης, γνωστός ως «καπετάν Γιάννης», απεβίωσε μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.
  • Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το ιστορικό πλοίο «Σκοπελίτης» και τη θαλάσσια συγκοινωνία των Μικρών Κυκλάδων.
  • Η τοπική κοινωνία των Κυκλάδων θρηνεί την απώλειά του, καθώς ήταν αγαπητός και σημαντικός για τη ζωή των νησιωτών.
  • Ο γιος του, Δημήτρης Σκοπελίτης, αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητικά λόγια ευγνωμοσύνης και αγάπης μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Το πλοίο «Σκοπελίτης» υπηρέτησε επί δεκαετίες ως βασικό μέσο σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των νησιών των Μικρών Κυκλάδων.
Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, του ανθρώπου που συνδέθηκε άρρηκτα με το ιστορικό πλοίο «Σκοπελίτης» και τη θαλάσσια συγκοινωνία των Μικρών Κυκλάδων.

Ο «καπετάν Γιάννης» έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί, γύρω στις 08:00, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο, την οποία έδινε τα τελευταία δέκα χρόνια. Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και θεωρούνταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νησιωτών.

Παράλληλα, ο γιος του προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τον πατέρα του με λόγια βαθιάς ευγνωμοσύνης και αγάπης. Τον ευχαρίστησε για όσα του προσέφερε στη ζωή, για τη στήριξη και τη δύναμή του μέχρι το τέλος, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα δεν πρόλαβε να του ανταποδώσει.

Με συγκίνηση αναφέρθηκε στο ότι θα συνεχίσει να τον αισθάνεται δίπλα του, ενώ έκανε λόγο για την ελπίδα πως θα συναντήσει τον παππού του, ώστε να «ταξιδεύουν μαζί στο τιμόνι», όπως έκαναν και στη ζωή. Κλείνοντας, του ευχήθηκε «καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό» και υπογράμμισε πως η αγάπη του θα παραμείνει αιώνια.

skopelitis.jpg

Ολόκληρη η ανάρτηση του γιου Δημήτρη Σκοπελίτη: «Πατέρα μου σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες, σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους . Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω . Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα . Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί, θα είστε μαζί στο τιμόνι όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγαζι στον ουρανό . Σε αγαπάω πατέρα και θα σε αγαπάω για πάντα . Ελπίζω στην ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ότι άφησες . Να έχεις καλό παράδεισο,η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία . Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα πατέρα…».

Ο Ιωάννης Σκοπελίτης είχε ταυτίσει το όνομά του με το πλοίο «Σκοπελίτης», που επί δεκαετίες αποτελούσε βασικό μέσο σύνδεσης των Μικρών Κυκλάδων, εξυπηρετώντας κατοίκους και επισκέπτες και κρατώντας ζωντανή την επικοινωνία ανάμεσα στα νησιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη Καρέ καρέ η κλοπή σε κοσμηματοπωλείο - «Άρπαξαν» χρυσαφικά αξίας 3.200 ευρώ

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην «αστέρας» του NFL, Άλντον Σμιθ – Ήταν μόλις 36 ετών

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι πιστεύουν οι ναρκισσιστές για τις αναρτήσεις τους στα social media

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άκουσε ότι προφυλακίζεται και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβάρδισε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σε αντίποινα 

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το χημικό εργοστάσιο «Αζότ» στη Ρωσία

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάρκινγκ όπου… χωράει - Οδηγός στάθμευσε το όχημα του διαγώνια σε πεζοδρόμιο

15:10LIFESTYLE

Βίκυ Σταυροπούλου: Η ανάρτηση και τα τρυφερά λόγια για τον γάμο της κόρης της

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Εκτελεστική Γραμματεία και αλλαγές στη δομή της ΝΔ

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό αντίο του γιου του «καπετάν Γιάννη» Σκοπελίτη - «Σε περιμένει ο παππούς, να έχετε καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό»

14:48LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ σε ξέφρενους πανηγυρισμούς για τον θρίαμβο των Νιου Γιορκ Νικς στο NBA

14:48WHAT THE FACT

Viral βίντεο: Ρομπότ ζητιανεύει γονατιστό για χρήματα στην Κίνα - Διαθέτει και κωδικό QR για δωρεές

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο - Αντίρριο: Φέρι μποτ έσωσε 70χρονη λουόμενη που παρασύρθηκε από ρεύματα

14:27LIFESTYLE

Αμηχανία μπροστά στις κάμερες: Το τρυφερό χειροφίλημα του Τομ Κρουζ στη Βικτόρια Μπέκαμ

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο πάρκινγκ της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας επιστήμονας «ξεκλειδώνει» τα μυστικά του γιγαντιαίου κρατήρα του Μεξικού

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Υπήρχαν συνταγές που μου είχαν χορηγηθεί από γιατρούς», ισχυρίστηκε ο φαρμακοποιός

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Τσεχία: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Τσεχία: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια περίπτωση στην Πάτρα: Μητέρα γέννησε έξι φορές με καισαρική

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άκουσε ότι προφυλακίζεται και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για όλην την εβδομάδα: «Το μελτεμάκι είναι το φυσικό κλιματιστικό που διαθέτει η χώρα μας»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο διάσημος ορειβάτης με το παρατσούκλι «Spider-Man» έπεσε από ηφαιστειακό κρατήρα και σκοτώθηκε

14:27LIFESTYLE

Αμηχανία μπροστά στις κάμερες: Το τρυφερό χειροφίλημα του Τομ Κρουζ στη Βικτόρια Μπέκαμ

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

15:10LIFESTYLE

Βίκυ Σταυροπούλου: Η ανάρτηση και τα τρυφερά λόγια για τον γάμο της κόρης της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο Προφήτης που τιμάται

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Υπήρχαν συνταγές που μου είχαν χορηγηθεί από γιατρούς», ισχυρίστηκε ο φαρμακοποιός

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό αντίο του γιου του «καπετάν Γιάννη» Σκοπελίτη - «Σε περιμένει ο παππούς, να έχετε καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ