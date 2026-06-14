Το συγκινητικό αντίο του γιου του «καπετάν Γιάννη» Σκοπελίτη - «Σε περιμένει ο παππούς»

Snapshot Ο Ιωάννης Σκοπελίτης, γνωστός ως «καπετάν Γιάννης», απεβίωσε μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το ιστορικό πλοίο «Σκοπελίτης» και τη θαλάσσια συγκοινωνία των Μικρών Κυκλάδων.

Η τοπική κοινωνία των Κυκλάδων θρηνεί την απώλειά του, καθώς ήταν αγαπητός και σημαντικός για τη ζωή των νησιωτών.

Ο γιος του, Δημήτρης Σκοπελίτης, αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητικά λόγια ευγνωμοσύνης και αγάπης μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Το πλοίο «Σκοπελίτης» υπηρέτησε επί δεκαετίες ως βασικό μέσο σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των νησιών των Μικρών Κυκλάδων. Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, του ανθρώπου που συνδέθηκε άρρηκτα με το ιστορικό πλοίο «Σκοπελίτης» και τη θαλάσσια συγκοινωνία των Μικρών Κυκλάδων.

Ο «καπετάν Γιάννης» έφυγε από τη ζωή χθες το πρωί, γύρω στις 08:00, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο, την οποία έδινε τα τελευταία δέκα χρόνια. Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και θεωρούνταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νησιωτών.

Παράλληλα, ο γιος του προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρετώντας τον πατέρα του με λόγια βαθιάς ευγνωμοσύνης και αγάπης. Τον ευχαρίστησε για όσα του προσέφερε στη ζωή, για τη στήριξη και τη δύναμή του μέχρι το τέλος, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα δεν πρόλαβε να του ανταποδώσει.

Με συγκίνηση αναφέρθηκε στο ότι θα συνεχίσει να τον αισθάνεται δίπλα του, ενώ έκανε λόγο για την ελπίδα πως θα συναντήσει τον παππού του, ώστε να «ταξιδεύουν μαζί στο τιμόνι», όπως έκαναν και στη ζωή. Κλείνοντας, του ευχήθηκε «καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό» και υπογράμμισε πως η αγάπη του θα παραμείνει αιώνια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του γιου Δημήτρη Σκοπελίτη: «Πατέρα μου σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες, σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους . Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω . Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα . Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί, θα είστε μαζί στο τιμόνι όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγαζι στον ουρανό . Σε αγαπάω πατέρα και θα σε αγαπάω για πάντα . Ελπίζω στην ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ότι άφησες . Να έχεις καλό παράδεισο,η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία . Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα πατέρα…».

Ο Ιωάννης Σκοπελίτης είχε ταυτίσει το όνομά του με το πλοίο «Σκοπελίτης», που επί δεκαετίες αποτελούσε βασικό μέσο σύνδεσης των Μικρών Κυκλάδων, εξυπηρετώντας κατοίκους και επισκέπτες και κρατώντας ζωντανή την επικοινωνία ανάμεσα στα νησιά.