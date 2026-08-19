ΗΠΑ: Επέβαλλε κυρώσεις στην πρόεδρο και σε εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Για «υπονόμευση του κράτους δικαίου» μιλά η Χάγη

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Επέβαλλε κυρώσεις στην πρόεδρο και σε εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην πρόεδρο και στον αναπληρωτή εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, απαγορεύοντας την είσοδο και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους στις ΗΠΑ.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί το ΔΠΔ για υπονόμευση της κυριαρχίας κρατών που δεν αποδέχονται τη δικαιοδοσία του, χωρίς να παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα.
  • Το ΔΠΔ καταδίκασε τις κυρώσεις ως υπονόμευση του κράτους δικαίου και δήλωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει το προσωπικό του και τα θύματα καταπατήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει το ΔΠΔ και έχει ξεκινήσει διπλωματική εκστρατεία για να απομακρύνει άλλες χώρες από τον θεσμό, με χώρες όπως το Τσαντ και η Βενεζουέλα να ακολουθούν το παράδειγμά της.
  • Το ΔΠΔ εξέφρασε ανησυχία για τις αποχωρήσεις κρατών, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για τη συλλογική επιδίωξη της δικαιοσύνης.
Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι προχωρούν σε κυρώσεις κατά της προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Τομόκο Ακάνε και του αναπληρωτή εισαγγελέα, Αμπντουλαγέ Σεγέ.

Οι κυρώσεις προστίθενται στη συνολική κριτική που ασκούν οι ΗΠΑ στον θεσμό του ΟΗΕ, τον οποίο κατηγορούν ότι είναι «πολιτικοποιημένος», μετά την καταδίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι διαπράττει «γενοκτονία» κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

«Τα πρόσωπα αυτά μετείχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλλει το ΔΠΔ για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υπό κράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σε ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα.

Ποιες είναι οι κυρώσεις

Τόσο στην Γιαπωνέζα πρόεδρο του Δικαστηρίου, όσο και στον Σενεγαλέζο εισαγγελέα απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ, όπως και οποιαδήποτε συναλλαγή επί ακινήτων ή χρηματοοικονομική.

Σημειώνεται ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει αναγνωρίσει την ίδρυση του ΔΠΔ με έδρα τη Χάγη στην Ολλανδία και έχουν επιβάλει κυρώσεις και σε δικαστές του θεσμού. Τον προηγούμενο μήνα ξεκίνησε μεγάλη διπλωματική επίθεση κατά του ΔΠΔ, κατηγορώντας το ότι «απειλεί» τους Αμερικανούς και καλώντας τους εταίρους της να αποχωρήσουν από αυτό.

Το Τσαντ αλλά και η Βενεζουέλα, η οποία πλέον είναι κοντά στην Ουάσινγκτον μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ακολούθησαν πρόσφατα το παράδειγμα των ΗΠΑ, και ο Ρούμπιο δήλωσε πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν.

Το ΔΠΔ δήλωσε ότι σημείωσε "με ανησυχία" αυτές τις αποχωρήσεις, τονίζοντας ότι οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη συλλογική επιδίωξη της δικαιοσύνης.

ΔΠΔ: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ «υπονομεύουν το κράτος δικαίου»

Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου «υπονομεύουν το κράτος δικαίου», δήλωσε το Δικαστήριο σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, μετά τα μέτρα που έλαβε η Ουάσινγκτον σε βάρος της προέδρου του.

«Όταν ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής έννομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο», πρόσθεσε το ΔΠΔ στο κείμενό του που εστάλη στους δημοσιογράφους.

«Τα μέτρα που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που έχουν αναθέσει τα κράτη στο ΔΠΔ υπονομεύουν το κράτος δικαίου», αντέδρασε το Δικαστήριο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι παραμένει «ακλόνητο» και ότι «υποστηρίζει με σθένος το προσωπικό του όπως και τα θύματα αδιανόητων ωμοτήτων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:13ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ προειδοποίησε πολλές φορές τη Συρία, δεν θα ανεχτούμε απειλές ασφαλείας»

00:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επέβαλλε κυρώσεις στην πρόεδρο και σε εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

00:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: «Βουτιά» των δεικτών βιομηχανίας και τεχνολογίας και άνοδος των τιμών πετρελαίου

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Οδηγούσε μηχανάκι και έσερνε… καρέκλα στον δρόμο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Μπάρακ: Οι ΗΠΑ εργάζονται για μηχανισμό αποτροπής σύγκρουσης Τουρκίας, Ισραήλ και Συρίας

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ 0-0: Η πρόκριση για τα... αστέρια θα κριθεί στο «σπίτι» της!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος ακινητοποίησε ληστές που είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε στα 77 του ο ντράμερ των ZZ Top, Φρανκ Μπερντ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης συνεργάτιδα του Τραμπ που δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του-Γιατί όλοι μιλούν γι' αυτή

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατασκευάζει drones για την Ουκρανία και ζει κρυμμένος για να μην τον σκοτώσουν

23:09LIFESTYLE

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί - «Μου είχαν πει ότι είμαι δαιμονισμένη»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο - Συνελήφθησαν 46χρονος και 47χρονος

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα για 22χρονο

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα σε beach bar στην Αλβανία με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο - Κινηματογραφική σύλληψη του φερόμενου ως δράστη - Βίντεο

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στο Λονδίνο: Τυλίχθηκε στις φλόγες το Bermondsey – Καπνός έχει καλύψει τον ουρανό - Βίντεο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Διασώθηκαν πέντε ναυαγοί στο Πλωμάρι - Βυθίστηκε το σκάφος τους

22:16ΚΥΠΡΟΣ

«Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος - Να ζητήσουμε συγγνώμη» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:42ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα σε beach bar στην Αλβανία με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο - Κινηματογραφική σύλληψη του φερόμενου ως δράστη - Βίντεο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

21:58LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά - «Μου έδωσε δύναμη και ελπίδα»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά ΜΜΕ: Σε αδιέξοδο η Άγκυρα στην προσπάθειά της να πωλήσει τους S-400 και να πάρει τα F-35

20:52ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα: Πώς τα αναλύουν στην Τουρκία – «Η Γαλάζια Πατρίδα περνά από τη θεωρία στην πράξη» - Η σύνδεση με τη Συμφωνία της Μέκκας

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μάχη για 41χρονη να κρατηθεί στη ζωή– Παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της

21:00LIFESTYLE

Η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα - «Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες»

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

22:16ΚΥΠΡΟΣ

«Ντράπηκα που είμαι Τουρκοκύπριος - Να ζητήσουμε συγγνώμη» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το 2031 θα ζούμε όλοι σαν εκατομμυριούχοι - Η πρόβλεψη του ελληνοαμερικανού γκουρού της τεχνολογίας

18:16LIFESTYLE

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα «σπάει» τη σιωπή του για τον θάνατό της - «Ώρα να ειπωθεί η αλήθεια»

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Η μυστηριώδης συνεργάτιδα του Τραμπ που δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του-Γιατί όλοι μιλούν γι' αυτή

18:50ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο σήμερα από οπλισμένα F-16

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πραγματικός «Ιντιάνα Τζόουνς» που βρήκε τη χαμένη πόλη των Ίνκας

23:09LIFESTYLE

Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε εξορκισμό όταν ήταν παιδί - «Μου είχαν πει ότι είμαι δαιμονισμένη»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ