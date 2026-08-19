ΗΠΑ: Επέβαλλε κυρώσεις στην πρόεδρο και σε εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Snapshot Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην πρόεδρο και στον αναπληρωτή εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, απαγορεύοντας την είσοδο και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί το ΔΠΔ για υπονόμευση της κυριαρχίας κρατών που δεν αποδέχονται τη δικαιοδοσία του, χωρίς να παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα.

Το ΔΠΔ καταδίκασε τις κυρώσεις ως υπονόμευση του κράτους δικαίου και δήλωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει το προσωπικό του και τα θύματα καταπατήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ουάσινγκτον δεν αναγνωρίζει το ΔΠΔ και έχει ξεκινήσει διπλωματική εκστρατεία για να απομακρύνει άλλες χώρες από τον θεσμό, με χώρες όπως το Τσαντ και η Βενεζουέλα να ακολουθούν το παράδειγμά της.

Το ΔΠΔ εξέφρασε ανησυχία για τις αποχωρήσεις κρατών, επισημαίνοντας τον κίνδυνο για τη συλλογική επιδίωξη της δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι προχωρούν σε κυρώσεις κατά της προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Τομόκο Ακάνε και του αναπληρωτή εισαγγελέα, Αμπντουλαγέ Σεγέ.

Οι κυρώσεις προστίθενται στη συνολική κριτική που ασκούν οι ΗΠΑ στον θεσμό του ΟΗΕ, τον οποίο κατηγορούν ότι είναι «πολιτικοποιημένος», μετά την καταδίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι διαπράττει «γενοκτονία» κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

«Τα πρόσωπα αυτά μετείχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλλει το ΔΠΔ για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υπό κράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σε ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα.

Ποιες είναι οι κυρώσεις

Τόσο στην Γιαπωνέζα πρόεδρο του Δικαστηρίου, όσο και στον Σενεγαλέζο εισαγγελέα απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ, όπως και οποιαδήποτε συναλλαγή επί ακινήτων ή χρηματοοικονομική.

Σημειώνεται ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει αναγνωρίσει την ίδρυση του ΔΠΔ με έδρα τη Χάγη στην Ολλανδία και έχουν επιβάλει κυρώσεις και σε δικαστές του θεσμού. Τον προηγούμενο μήνα ξεκίνησε μεγάλη διπλωματική επίθεση κατά του ΔΠΔ, κατηγορώντας το ότι «απειλεί» τους Αμερικανούς και καλώντας τους εταίρους της να αποχωρήσουν από αυτό.

Το Τσαντ αλλά και η Βενεζουέλα, η οποία πλέον είναι κοντά στην Ουάσινγκτον μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ακολούθησαν πρόσφατα το παράδειγμα των ΗΠΑ, και ο Ρούμπιο δήλωσε πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν.

Το ΔΠΔ δήλωσε ότι σημείωσε "με ανησυχία" αυτές τις αποχωρήσεις, τονίζοντας ότι οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη συλλογική επιδίωξη της δικαιοσύνης.

ΔΠΔ: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ «υπονομεύουν το κράτος δικαίου»

Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου «υπονομεύουν το κράτος δικαίου», δήλωσε το Δικαστήριο σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, μετά τα μέτρα που έλαβε η Ουάσινγκτον σε βάρος της προέδρου του.

«Όταν ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής έννομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο», πρόσθεσε το ΔΠΔ στο κείμενό του που εστάλη στους δημοσιογράφους.

«Τα μέτρα που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που έχουν αναθέσει τα κράτη στο ΔΠΔ υπονομεύουν το κράτος δικαίου», αντέδρασε το Δικαστήριο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι παραμένει «ακλόνητο» και ότι «υποστηρίζει με σθένος το προσωπικό του όπως και τα θύματα αδιανόητων ωμοτήτων».

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