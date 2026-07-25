Αποπέμφθηκε ο Γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

Τα κράτη-μέλη του ΔΠΔ ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του Γενικού Εισαγγελέα Καρίμ Χαν, έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει.

Συνολικά 82 μέλη τάχθηκαν υπέρ της απομάκρυνσης του Καρίμ Χαν, ενώ οι ΗΠΑ που δεν είναι μέλος του ΔΠΔ, επέβαλαν κυρώσεις σε 11 δικαστές και εισαγγελείς -μεταξύ των οποίων είναι και ο Χαν- επικαλούμενες τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, του πρώην υπουργού Άμυνας της χώρας, αλλά και τις παλαιότερες έρευνες για τη δράση των Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβης Ντάνι Ντανόν δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι «το πολιτικό κυνήγι μαγισσών κατά του Ισραήλ δεν έσωσε τον Καρίμ Χαν».

«Ο Καρίμ Χαν εκδίδοντας ένα πολιτικά υποκινούμενο ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού Νετανιάχου, θεώρησε πως ο κόσμος θα αγνοούσε τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά. Έκανε λάθος», ανέφερε ο κ. Ντανόν.

Ο κ. Ντανόν πρόσθεσε ότι ο Χαν «επιχείρησε να καταστήσει το Ισραήλ αποδιοπομπαίο τράγο, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του ανάρμοστη συμπεριφορά. Η διεθνής κοινότητα απέρριψε σήμερα αυτή την κυνική απόπειρα».

Όσοι επιχειρούν να διώξουν δικαστικά το Ισραήλ, ανέφερε ο κ. Ντανόν, δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία. Θα χάσουν επίσης την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας, δήλωσε.

«Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ, οι οποίες είχαν σκοπό να αποσπάσουν την προσοχή από την επαίσχυντη συμπεριφορά του, δεν έσωσαν τον Καρίμ Χαν και δεν θα βοηθήσουν ούτε τον Ζοχράν Μαμντάνι», κατέληξε.

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