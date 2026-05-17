Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδίδει πέντε νέα εντάλματα σύλληψης για Ισραηλινούς αξιωματούχους

Εξωτερική άποψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) στη Χάγη της Ολλανδίας, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.

Πέντε νέα εντάλματα σύλληψης Ισραηλινών εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, σύμφωνα με τη Haaretz, εκ των οποίων τα τρία αφορούν πολιτικούς και τα δύο στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η ακριβής ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων δεν αποκαλύφθηκε. Σημειώνεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδίδει συχνά εντάλματα κεκλεισμένων των θυρών και τα δημοσιεύει αργότερα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και η κρατική εισαγγελία της χώρας δεν σχολίασαν αμέσως τις αναφορές για τα νέα εντάλματα.

Το δικαστήριο έχει εκδώσει στο παρελθόν εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τον Νοέμβριο του 2024.

Αυτό έρχεται αφότου ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν ζήτησε τέτοια μέτρα τον Μάιο του 2024, αναλαμβάνοντας πιθανή ευθύνη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αναφέρθηκε επίσης ότι αρχικά το δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα κατά εκπροσώπων της Χαμάς, αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκαν μετά τον θάνατο ορισμένων ηγετών της.