Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

Snapshot Η οικογένεια με έξι ανήλικα παιδιά εγκατέλειψε το Περιστέρι και μετακινήθηκε στους Λειψούς λόγω φόβου καταγγελιών και απώλειας επιμέλειας.

Κατοίκοι και συγγενείς περιγράφουν σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών, όπως καθαριότητα, ένδυση και σχολική παρακολούθηση.

Η οικογένεια έμενε για μήνες σε σπίτι στους Λειψούς χωρίς να πληρώνει κανονικά ενοίκιο και λογαριασμούς, με τη βοήθεια ιδιώτη.

Ο παππούς των παιδιών ανέφερε προβλήματα επικοινωνίας και καταγγελίες για την απουσία των παιδιών από το σχολείο.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και το ενδεχόμενο παρέμβασης κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία τους. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξι ανήλικα παιδιά της οικογένειας στο Περιστέρι έρχονται στο φως ενώ μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα για τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η οικογένεια φέρεται να εγκατέλειψε την περιοχή του Περιστερίου και να μετακινήθηκε στους Λειψούς, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα γίνονταν καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες και ότι ενδεχομένως θα κινδύνευε η επιμέλεια των παιδιών.

Άτομα από το συγγενικό περιβάλλον αναφέρουν πως κατά διαστήματα κάτοικοι και γνωστοί προσπαθούσαν να στηρίξουν την οικογένεια, προσφέροντας ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης αλλά και αντικείμενα για το σπίτι, χωρίς όμως – όπως υποστηρίζουν – αυτά να αξιοποιούνται.

«Βοηθούσαν εδώ. Τους βοηθούσε κόσμος. Τους πήγε ρούχα, τους πήγε πράγματα, τους πήγε να στήσουν νοικοκυριό, κουβέρτες, χαλιά, πράγματα. Και τα αφήσαν, τα αφήνανε και δεν γυρίζανε να τα δούνε. Βαριόντουσαν να χτίσουν το σπιτικό τους», αναφέρει συγγενής της οικογένειας.

Οι ίδιες πηγές περιγράφουν μια κατάσταση όπου, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, υπήρχαν σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών, τόσο σε ζητήματα καθαριότητας και ένδυσης όσο και σε θέματα σχολικής παρακολούθησης.

«Αυτή ούτε δουλειές έκανε, ούτε καθάριζε, ούτε τίποτα. Το παιδάκι, έχω μάθει ότι το παιδάκι της στο σχολείο την ειδοποίησε η δασκάλα, η νηπιαγωγός ότι έχει κατουρήσει πάνω του το παιδάκι να πάει να το πάρει, να το αλλάξει. Και της είπε δεν έχω ρούχα. Και ωρυόταν η μητέρα της (γιαγιά παιδιών) που έχει μία ντουλάπα ρούχα που έχει του κόσμου τα πράγματα και δεν ασχολείται».

Μαρτυρίες αναφέρουν ακόμη ότι η οικογένεια διέμενε για μήνες σε σπίτι στους Λειψούς, χωρίς να καταβάλλεται κανονικά το ενοίκιο και οι λογαριασμοί.

«Μείνανε, λέει, 5 μήνες. Πληρώσανε μόνο δύο ενοίκια. Τα άλλα τους τα χάρισε ο Ιταλός. Και τα φώτα και τα νερά. Ήτανε να μείνουνε μέχρι τον Ιούνιο».

Ο παππούς των παιδιών: «Δεν με άφηναν να δω σε τι κατάσταση ζουν»

O παππούς των έξι παιδιών, περιέγραψε τη δυσκολία επικοινωνίας που είχε με τον γιο και τη νύφη του, αλλά και την αγωνία της οικογένειας για την κατάσταση των παιδιών.

Όπως ανέφερε, αρχικά πίστευε ότι η οικογένεια αντιμετώπιζε προσωρινές δυσκολίες, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από όλους και απέφευγαν επαφές ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα.

«Τότε που ήρθαν εδώ ήταν εντάξει. Μετά λέει τους έπιασε μια γαστρεντερίτιδα. Από ότι άκουσα και είχαν κάποια προβλήματα. Ε, δεν ξέρω, δε θέλανε και επαφές να έχουν με κανέναν. Δεν τα έβλεπα τα εγγόνια. Ούτε τους ίδιους δεν έβλεπα. Με μηνύματα μιλάγαμε. Είναι εδώ λέει, πάω, έχουμε βρει σπίτι, ερχόμαστε. Και μετά μου λέει κάτι στράβωσε, λέει, δεν είχαν ρεύμα, δεν ξέρω τι είχε παίξει και θέλουμε λέει δύο τρεις μέρες να… Λέω ελάτε κάτω, σπίτι. Έτσι κι αλλιώς μόνος μου. Όχι, λέει, δε θέλουμε. Θέλουμε μόνοι μας», είπε στο Mega.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι γνώριζε για καταγγελία που είχε γίνει λόγω της απουσίας των παιδιών από το σχολείο, ενώ περιέγραψε και τη στεναχώρια της συζύγου του, η οποία – όπως είπε – δεν κατάφερε να δει τα εγγόνια της πριν φύγει από τη ζωή.

«Ήξερα ότι είχε κάνει κάποιος δάσκαλος (καταγγελία) επειδή δεν πήγαιναν σχολείο. Αυτά. Ο γιος μου είναι σε ξενοδοχείο. Ήταν σε ξενοδοχείο. Η νύφη τι να κάνει; Με έξι παιδιά. Η σύζυγός μου με αυτό το μαράζι έφυγε. Κουβαλάγαμε το οξυγόνο μαζί και παρακάλαγε να δει τα παιδιά και δεν μπορούσε να τα δει», συμπλήρωσε.

«Αυτά τα λέτε γιατί κύριε, δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου»

Κάτοικοι των Λειψών περιγράφουν εικόνες που, όπως λένε, τους προβλημάτισαν έντονα και τους έκαναν να ανησυχήσουν για την κατάσταση των παιδιών.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες και εντάσεις μέσα στο σπίτι, αλλά και για παιδιά που εμφανίζονταν παραμελημένα ή με σημάδια που προκάλεσαν ερωτήματα.

«Μένω σχετικά κοντά και πέρναγα κάθε μεσημέρι και κάθε μεσημέρι η γυναίκα ωρυόταν. Ούρλιαζε, έσκουζε σαν να έβγαζε άναρθρες κραυγές. Μία, δύο, τρεις. Λέω εντάξει, έχει 6 παιδιά. Λογικό από τη μία, αλλά από την άλλη λέω κάτσε, δεν είναι λογικό όλο αυτό», ανέφερε κάτοικος των Λειψών.

Όπως λέει, με τον καιρό άρχισε να παρατηρεί πιο προσεκτικά την κατάσταση της οικογένειας και να ανησυχεί ολοένα περισσότερο.

«Και εκεί άρχισα να μπαίνω σε σκέψεις και να παρατηρώ λίγο καλύτερα την οικογένεια. Τα παιδάκια δεν πήγαιναν σχολείο. Βρώμαγαν πάρα πολύ. Και άρχισα να το ψάχνω ακόμα περισσότερο όταν τον Δεκέμβρη ή τον Γενάρη παρατήρησα το ένα παιδάκι, αν θυμάμαι καλά το πιο μικρό – μπορεί να κάνω και λάθος – να κυκλοφορεί με το ένα μάτι πρησμένο. Μελανιασμένο. Και λέω ότι εκεί δεν πάει κάτι καθόλου καλά».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, υπήρχαν συζητήσεις και με εκπαιδευτικούς της περιοχής, οι οποίοι φέρεται να είχαν επίσης αντιληφθεί προβλήματα στην καθημερινότητα των παιδιών.

«Ρώτησα και τους δασκάλους διακριτικά και μου είπαν κιόλας ότι έχει συμβεί, για παράδειγμα, το ένα παιδάκι, παιδάκι του δημοτικού είναι, να τα κάνει πάνω του, κι όταν ο δάσκαλος του είπε: “Πήγαινε παιδί μου να αλλάξεις, δεν είναι κατάσταση αυτή”, γυρνάει το παιδάκι και του λέει: “Αυτά τα λέτε γιατί κύριε, δεν έρχεστε να δείτε σε τι κατάσταση είναι το σπίτι μου”. Φανταστείτε δηλαδή ένα παιδάκι 7-8 χρονών να λέει τέτοια πράγματα».

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον οι συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών και το ενδεχόμενο παρέμβασης κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία τους.

Έγκυος στο έβδομο παιδί η μητέρα της οικογένειας

Η μητέρα της οικογένειας που ζούσε στο διαμέρισμα τρώγλη στο Περιστέρι είναι έγκυος στο έβδομο παιδί της. Την εγκυμοσύνη της μητέρας επιβεβαίωσε η δικηγόρος της οικογένειας Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Star ωστόσο, όπως είπε, θέλησε να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα.

«Πράγματι, το επιβεβαιώνουμε, είναι έγκυος. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί αρχικά όταν το ακούει κάποιος ίσως να σχηματίζει μια συγκεκριμένη άποψη. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες στο νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει η οικογένεια στην Αθήνα, όπου γύρισαν πίσω. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με αρκετές καλές συνθήκες όπου όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε εξέλθει εμπρόθεσμα, οπότε αναγκάστηκαν για μερικές μέρες να μείνουν στο συγκεκριμένοι οίκημα» ανέφερε η κ. Κερχανατζίδου.

Ως ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα χαρακτηρίζει ο πατέρας της οικογένειας που ζούσε στο σπίτι τρώγλη του Περιστερίου την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί.

Διαβάστε επίσης