Τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Η ψηφιακή παρουσία αποτελεί πλέον το βασικό κανάλι επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη πολιτική προσπάθεια.

Το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αποκτά σταθερό αποτύπωμα στον ψηφιακό χάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν τις θέσεις, τις δράσεις και τις ανοιχτές συζητήσεις του σε πραγματικό χρόνο.

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