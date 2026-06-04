Τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» παρουσιάζει τους επίσημους λογαριασμούς του στα social media για την άμεση ενημέρωση των πολιτών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η ψηφιακή παρουσία αποτελεί πλέον το βασικό κανάλι επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη πολιτική προσπάθεια.

Το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αποκτά σταθερό αποτύπωμα στον ψηφιακό χάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν τις θέσεις, τις δράσεις και τις ανοιχτές συζητήσεις του σε πραγματικό χρόνο.

YouTube: https://www.youtube.com/@ElpidaGiaTiDimokratiaOfficial/


TikTok: https://www.tiktok.com/@elpidagiatidimokratia


Facebook: https://www.facebook.com/people/%CE%95%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/61590390635100/


Instagram: https://www.instagram.com/elpidagiatidimokratia/


X: https://x.com/elpidademocracy

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