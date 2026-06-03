Μαξίμου: «Δεν μας ενδιαφέρουν οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση – Είναι πολιτική Βαβέλ»

Το Μαξίμου «βλέπει» κατακερματισμό στην αντιπολίτευση, αμφισβητεί το «rebranding» Τσίπρα και προετοιμάζεται για νέα πολιτική σύγκρουση με φόντο την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού

Κώστας Τσιτούνας

Μαξίμου: «Δεν μας ενδιαφέρουν οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση – Είναι πολιτική Βαβέλ»
Meeting of the political party leaders of Greece, at the Presidential Mansion, after the failure to form a government in Athens, Greece on May 24, 2023. / Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών έπειτα από την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, στο Προεδρικό Μέγαρο, Αθήνα, 24 Μαΐου 2023.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό ως «Πολιτική Βαβέλ».
  • Η κυβέρνηση αμφισβητεί την ουσιαστική πολιτική πρόταση πίσω από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και δίνει έμφαση σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.
  • Η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίζεται στη φθορά της αντιπολίτευσης αλλά σε απτά κυβερνητικά έργα για τη διατήρηση της πολιτικής της κυριαρχίας.
  • Η Μαρία Καρυστιανού αποκτά ευρύτερη πολιτική επιρροή και θα κρίνεται πλέον με πολιτικά κριτήρια πέρα από την κοινωνική διαμαρτυρία.
  • Το πολιτικό σκηνικό θεωρείται σε φάση ανασύνθεσης, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι η διατήρηση της πολιτικής της κυριαρχίας απαιτεί δουλειά, ταπεινότητα και αποτέλεσμα.
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Η έντονη κινητικότητα που καταγράφεται στον χώρο της αντιπολίτευσης, οι διεργασίες στην ευρύτερη κεντροαριστερά, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο δημόσιο προσκήνιο και η πολιτική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού συνθέτουν ένα νέο και ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό τοπίο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αλλά επιμένουν ότι η κυβερνητική στρατηγική δεν πρόκειται να καθοριστεί από τις ανακατατάξεις των αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται πεπεισμένη ότι το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού πολιτικού σκηνικού είναι ο πολυκερματισμός της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εικόνα πολιτικής σταθερότητας που εκπέμπει η κυβερνητική πλειοψηφία.

Η «Πολιτική Βαβέλ» που βλέπει το Μαξίμου

Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «Πολιτικής Βαβέλ», καθώς στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφονται πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες πρωτοβουλίες.

Οι συγκρούσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, οι διασπάσεις και οι αποχωρήσεις στον χώρο της Αριστεράς, οι συζητήσεις για νέα κόμματα και οι διαρκείς διεργασίες για συνεργασίες δημιουργούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και πολιτικής αστάθειας.

Στο κυβερνητικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι η κοινωνία δεν αναζητά νέα πρόσωπα ή νέες κομματικές ταμπέλες, αλλά συγκεκριμένες λύσεις για την οικονομία, την καθημερινότητα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Το μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης του Αλέξη Τσίπρα.

Στο Μαξίμου αντιμετωπίζουν με εμφανή επιφύλαξη τα σενάρια επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού σε πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτιμώντας ότι μέχρι στιγμής υπάρχει περισσότερο επικοινωνιακή κινητικότητα παρά ουσιαστική πολιτική πρόταση.

Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η συζήτηση γύρω από το πολιτικό μέλλον του κ. Τσίπρα δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι τα περισσότερα πρόσωπα και τα περισσότερα εγχειρήματα που ο ίδιος στήριξε τα προηγούμενα χρόνια δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ισχυρή πολιτική δυναμική.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το ζητούμενο δεν είναι ένα νέο «περιτύλιγμα» ή μια νέα πολιτική αφήγηση, αλλά η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου προγράμματος διακυβέρνησης.

Γιατί δεν υποτιμούν τον πρώην πρωθυπουργό

Παρά την κριτική, στο Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγουν να εμφανιστούν εφησυχασμένοι απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να στηρίξει τη στρατηγική της στη σύγκριση με προηγούμενες κυβερνήσεις ούτε να θεωρήσει δεδομένη τη διατήρηση της πολιτικής της κυριαρχίας.

Όπως επισημαίνουν, η εκλογική νίκη του 2023 δεν προήλθε επειδή οι πολίτες πίστεψαν ότι όλα τα προβλήματα λύθηκαν, αλλά επειδή έκριναν ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε αποτελεσματικά μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων.

Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουν, η αυτοδυναμία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη φθορά των αντιπάλων αλλά μόνο μέσα από απτό κυβερνητικό έργο.

Η περίπτωση Καρυστιανού και το νέο πολιτικό μέτωπο

Ξεχωριστή θέση στις κυβερνητικές αναλύσεις καταλαμβάνει η Μαρία Καρυστιανού, η οποία από πρόσωπο ταυτισμένο με τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών εξελίσσεται πλέον σε παράγοντα με ευρύτερη πολιτική επιρροή.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζουν ότι η αναγνωρισιμότητά της προέκυψε μέσα από ένα γεγονός που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, θεωρούν ότι από τη στιγμή που παρεμβαίνει ενεργά στον πολιτικό διάλογο, θα κρίνεται με πολιτικά κριτήρια όπως κάθε άλλος δημόσιος παράγοντας.

Η στάση αυτή προϊδεάζει για μια διαφορετική αντιμετώπιση της κ. Καρυστιανού το επόμενο διάστημα, καθώς η κυβέρνηση δείχνει να θεωρεί ότι η παρουσία της δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο πεδίο της κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Το στοίχημα της επόμενης κάλπης

Παρά τις αναταράξεις στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους ως προς τις δημοσκοπήσεις και τις κομματικές ισορροπίες.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι η διατήρησή της δεν είναι αυτονόητη. Η στρατηγική που περιγράφουν συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: δουλειά, ταπεινότητα και αποτέλεσμα.

Με την κεντροαριστερά να αναζητά ακόμη τον επόμενο εκφραστή της, τον Αλέξη Τσίπρα να επιχειρεί τη δική του επανεκκίνηση και νέα πολιτικά πρόσωπα να διεκδικούν χώρο στο δημόσιο πεδίο, η κυβέρνηση εκτιμά ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση ανασύνθεσης. Το ερώτημα είναι αν από αυτή τη «Βαβέλ» θα προκύψει ένας αξιόπιστος αντίπαλος εξουσίας ή απλώς νέοι συσχετισμοί χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο.

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