Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

Κώστας Τσιτούνας

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, το Μέγαρο Μαξίμου ξεδιπλώνει ήδη τη στρατηγική της επόμενης περιόδου, επενδύοντας στο δίπολο «σταθερότητα ή περιπέτεια» και επιχειρώντας να αναδείξει την κυβέρνηση ως τη μοναδική δύναμη με σχέδιο διακυβέρνησης σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο.

Η βασική γραμμή που θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα συμπυκνώνεται στη φράση: «Το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα». Πρόκειται για ένα σύνθημα που αποτυπώνει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας να δώσει έμφαση στη συνέχεια, τη διαχειριστική επάρκεια και την πολιτική σταθερότητα, απέναντι –όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη– σε μια αντιπολίτευση εγκλωβισμένη στις εσωτερικές της αντιθέσεις.

«Σταθερότητα και προοπτική» το νέο κυβερνητικό δίλημμα

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις ενισχύουν το αίτημα για πολιτική σταθερότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, το Μαξίμου εκτιμά πως η κοινωνία θα αναζητήσει «ασφάλεια και προοπτική» και όχι νέους κύκλους πολιτικής αβεβαιότητας.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού επιμένουν ότι, παρά τα λάθη και τις φθορές της δεύτερης τετραετίας, η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαθέτει σαφές σχέδιο για την επόμενη ημέρα, σε αντίθεση –όπως λένε– με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που περιορίζονται σε έναν κοινό παρονομαστή: την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την εξουσία.

«Αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, επιδιώκοντας να ενισχύσουν το αφήγημα της πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ.

Σκωπτική επίθεση στον Τσίπρα και το νέο κόμμα ΕΛΑΣ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η κυβέρνηση στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα μέσω του νέου κόμματος ΕΛΑΣ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε σκωπτικό τόνο σχολιάζοντας την ονομασία του κόμματος, λέγοντας: «Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη».

Πίσω από τη σαρκαστική αναφορά, το Μαξίμου επιχειρεί να χτίσει μια συνολική πολιτική αποδόμηση του πρώην πρωθυπουργού, παρουσιάζοντάς τον ως πολιτικό που επιχειρεί «επιστροφή στο παρελθόν» μέσα από ένα επικοινωνιακό rebranding χωρίς ουσιαστική ανανέωση.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας «άλλαξε μόνο το περιτύλιγμα», διατηρώντας –όπως λένε– τη ρητορική της πόλωσης, του διχασμού και της «πάνω και κάτω πλατείας». Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η επαναφορά συνθημάτων και πολιτικών αναφορών της περιόδου 2012-2015 δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν διαρκώς ότι ο κ. Τσίπρας «κρίθηκε ήδη» τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η νέα πολιτική προσπάθεια δύσκολα θα αποκτήσει ουσιαστική δυναμική.

«Αυτοδυναμία ή αστάθεια»

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο εμφανίζονται αποφασισμένοι να επαναφέρουν το δίλημμα της αυτοδυναμίας, θεωρώντας ότι η εικόνα διάσπασης στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς ενισχύει τελικά τη Νέα Δημοκρατία.

«Η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος», τονίζουν κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι και πριν από τις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν δυσκολίες, αλλά τελικά η ΝΔ πέτυχε άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Το μήνυμα που εκπέμπει το Μαξίμου είναι πως η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε κυβερνήσεις «ετερόκλητων συνεργασιών» ή σε πολιτικά σχήματα χωρίς κοινό στρατηγικό προσανατολισμό.

Βολές κατά ΠΑΣΟΚ: «Από τη σοβαρότητα στον λαϊκισμό»

Σημαντικό μέρος της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας στρέφεται πλέον και προς το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο η ΝΔ επιχειρεί να ανοίξει καθαρό ιδεολογικό μέτωπο.

Στο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι σε κρίσιμες περιόδους της οικονομικής κρίσης το ΠΑΣΟΚ –ιδίως επί Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά– στάθηκε, όπως λένε, «στη σωστή πλευρά της ιστορίας», συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Ωστόσο κατηγορούν τη σημερινή ηγεσία ότι εγκαταλείπει τη γραμμή θεσμικής υπευθυνότητας και υιοθετεί ρητορική «συγκάλυψης», τοξικότητας και αντισυστημικής πίεσης, ιδίως μέσα από κοινοβουλευτικές συμπλεύσεις με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κυβερνητικά στελέχη επικρίνουν ακόμη το ΠΑΣΟΚ επειδή –όπως λένε– αποφεύγει να παρουσιάσει σαφή πρόταση διακυβέρνησης και περιορίζεται σε αντιπολιτευτική καταγγελία χωρίς συνεκτικό προγραμματικό λόγο.

Η προσεκτική στάση απέναντι στην Καρυστιανού

Πιο προσεκτική εμφανίζεται η κυβερνητική στάση απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Στο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για πρόσωπο που απέκτησε ισχυρό κοινωνικό και συναισθηματικό αποτύπωμα μέσα από την τραγωδία των Τεμπών, αποφεύγοντας επιθετικούς χαρακτηρισμούς.

Την ίδια στιγμή, όμως, επιχειρούν να εντάξουν και αυτή την πολιτική πρωτοβουλία στο ευρύτερο αφήγημα περί «αυτόκλητων σωτήρων» που υπόσχονται συνολική κάθαρση χωρίς συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις.

«Τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Το σχέδιο των περιοδειών και η μάχη της καθημερινότητας

Στο επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εντείνει τις περιοδείες σε όλη τη χώρα, με στόχο να ενισχύσει την εικόνα άμεσης επαφής με την κοινωνία και να μεταφέρει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να παράγει έργο.

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι η τελική κρίση των πολιτών θα εξαρτηθεί πρωτίστως από την καθημερινότητα: την ακρίβεια, τα εισοδήματα, την υγεία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Γι’ αυτό και η στρατηγική της ΝΔ δεν θα περιοριστεί μόνο στην ανάδειξη των αδυναμιών της αντιπολίτευσης, αλλά θα επιχειρήσει να συνδέσει την πολιτική σταθερότητα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα μπορούν να παρουσιαστούν ως απτά αποτελέσματα διακυβέρνησης.

